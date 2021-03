Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo zal naar verwachting de geüpgradede versie van de Switch-console lanceren om dit jaar recordverkopen te behalen.

Het gerucht gaat dat de Nintendo Switch Pro later in 2021 wordt aangekondigd. Nu hebben "bondgenoten" bij leveranciers, game-uitgevers en retailers dit naar verluidt bevestigd en beweren dat de lancering Nintendo zal helpen om de verkoopprestaties van de afgelopen 12 maanden te behouden en zelfs te overtreffen.

Volgens Bloomberg schetsten analisten dit komend jaar eerder een somber beeld voor de Nintendo Switch, in ieder geval in vergelijking met de afgelopen 12 maanden. Ze voorspelden dat de verkoop van consoles en games zou afnemen - vooral omdat er deze keer geen Animal Crossing is om het massaal op te krikken.

De nieuwssite schrijft echter dat een 4K Nintendo Switch Pro dat allemaal zou kunnen veranderen. Het zou kunnen helpen om de verkoop van games tot 250 miljoen per jaar te stimuleren, zo wordt gehoopt.

De prognose is gebaseerd op gerapporteerde briefings met leveranciers, maar Nintendo moet officieel nog reageren.

Vorige week ging het gerucht dat de nieuwe Switch Pro zowel originele, exclusieve games kon krijgen als achterwaarts compatibel zou zijn met de duizenden bestaande en toekomstige standaard Nintendo Switch-titels.

We hopen echter dat het meer op de Xbox Series X / S lijkt, waar games resolutie of functies voor Switch Pro hebben toegevoegd, maar nog steeds kunnen worden afgespeeld op Switch en Switch Lite. We zullen het wel zien.

Geschreven door Rik Henderson.