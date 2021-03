Nintendo Switch Pro zou exclusieve games kunnen hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten over de 4K-compatibele Nintendo Switch Pro zijn de laatste tijd toegenomen, met de verwachting dat deze later dit jaar zal worden aangekondigd en beschikbaar zal zijn. Niet iedereen zal daar echter per se blij mee zijn.

Dat komt omdat, hoewel wordt aangenomen dat het achterwaarts compatibel is met bestaande Nintendo Switch-spellen - die werken op de twee modellen van de hoofdschakelaar en deSwitch Lite - het ook kan eindigen met verschillende exclusieve aanbiedingen die huidige eigenaren niet kunnen spelen.

Volgens een insider uit de branche - NateDrake die op ResetEra heeft gepost - werken derden aan exclusieve titels voor de nieuwe versie van de console: Er zullen een aantal exclusieve titels zijn, vooral van externe partners, schreef hij (zoals gerapporteerd door International Business Times ). Maar in het begin zijn er "misschien niet een groot aantal".

Hij beweert "tenminste één te kennen".

Het is logisch. Als de Nintendo Switch Pro in staat blijkt te zijn tot 4K (in dockingstation) en een veel krachtigere processor heeft, zullen ontwikkelaars zoveel mogelijk uit het nieuwe platform willen halen. Dit zou de bestaande Switch-technologie enigszins achter zich kunnen laten (kijk maar naar Cyberpunk 2077 voor een voorbeeld van een game die op twee consolegeneraties draait).

En het is niet zo dat Nintendo hier geen geschiedenis van heeft ... de DS-familie was beroemd om generatiesprongen, met elk zowel achterwaartse compatibiliteit als hun eigen, toegewijde exclusives.

Van één ding zijn we echter vrij zeker: Nintendos eigen first-party-titels zullen nog een hele tijd generatieoverschrijdend zijn, terwijl externe uitgevers onbezonnen zullen zijn om een console de rug toe te keren die al in meer dan 80 miljoen handen is. rond de wereld.

Geschreven door Rik Henderson.