(Pocket-lint) - Nintendo is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een verbeterde versie van de Nintendo Switch-console , en deze zou tegen de feestdagen kunnen verschijnen.

Volgens een rapport van Bloomberg is Nintendo van plan om deze volgende generatie Switch ergens in 2021 uit te brengen met een OLED-scherm. Samsung Display maakt het scherm, een 7-inch 720p rigide OLED-paneel dat in juni 2021 in massaproductie gaat.

Houd er rekening mee dat de bestaande Switch een 6,2-inch 720p LCD-scherm heeft en dat de Switch Lite een 5,5-inch 720p LCD-scherm heeft. Zie onze gids hier voor een vergelijking van de twee verschillende Switch-modellen. We hebben ook deze uitleg over hoe u de originele Switch van de nieuwere kunt identificeren.

Bloomberg merkte op dat het Switch-model van de volgende generatie 4K-graphics ondersteunt bij gebruik met een tv, dus de resolutie van 720p zal worden beperkt tot de handheld-modus, wat waarschijnlijk de levensduur van de batterij zal verlengen. Momenteel bereiken veel Switch-titels de oorspronkelijke resolutie niet in de handheldstijl.

Er is nog geen bericht wanneer de Switch precies zal verschijnen, maar aangezien het scherm pas in de zomer zal worden geproduceerd, vermoeden de bronnen van Bloomberg dat het later dit jaar op tijd voor de feestdagen zal aankomen. De displays zouden tegen juli 2021 voor monteurs moeten aankomen.

Naar verluidt mikt Nintendo op minder dan een miljoen eenheden voor zijn oorspronkelijke maandelijkse doel. Zie onze Switch 2-samenvatting voor meer geruchten.

Geschreven door Maggie Tillman.