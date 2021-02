Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een belangrijk jaar voor heel wat gamefranchises in het land van Nintendo, met Mario en The Legend of Zelda die grote mijlpalen vieren, maar het is Pokémon die op het punt staat centraal te staan.

Dit jaar is het 25-jarig jubileum van de franchise en fans zijn gek geworden door te raden of The Pokémon Company en Nintendo een nieuwe game hebben om dit te vieren.

Het lijkt erop dat we het binnenkort zullen ontdekken: er is zojuist een speciale Pokémon Presents-livestream gepland op het officiële Pokémon YouTube-kanaal.





Maak je klaar, trainers.



Morgen - vrijdag 26 februari - om 7:00 uur PDT vindt er een videopresentatie van Pokémon Presents plaats op het officiële Pokémon YouTube-kanaal.



Vergeet niet je te abonneren - druk op die bel om als eerste op de hoogte te zijn! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e - Pokémon (@Pokemon) 25 februari 2021

De livestream staat gepland voor 26 februari om 15:00 GMT, maar hier zijn wat meer wereldwijde tijden voor de duidelijkheid:

VS: 07:00 PDT

VS: 10:00 EST

Europa: 16:00 CET

De stream wordt gehost op het Pokémon YouTube-kanaal .

Voorlopig is de livestream-link nog niet klaar, maar zodra deze is, zullen we deze bovenaan dit verhaal insluiten, dus als je een bladwijzer voor deze pagina maakt, kun je hem live met ons bekijken.

We weten dat de livestream ongeveer 20 minuten zal duren, wat ons klinkt als de perfecte hoeveelheid tijd om een nieuw spel in de serie voor de Nintendo Switch te onthullen en vervolgens te laten zien - hier hopen we!

De dominante fan-theorie op dit moment is dat we een nieuwe gaan zien in de Lets Go-subreeks die begon met Evee! en Pikachu! - een remake van een vorige generatie Pokémon-games, met vernieuwde mechanica en nieuwe beelden.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 15 februari 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

De meest populaire keuze is Diamond en Pearl, niet in de laatste plaats vanwege de hieronder ingesloten Tweet die zon spel lijkt te plagen met een woordspeling.

Laten we gaan, Sinnoh!



Turtwig, Chimchar en Piplup bereiden zich voor op #PokemonDay - het is nog maar 4 dagen! pic.twitter.com/607ObX4uML - Pokémon (@Pokemon) 23 februari 2021

Dat klinkt ons enorm veelbelovend in de oren, en als het klopt, kunnen we niet wachten om die geweldige DS-games opnieuw te bekijken met nieuw geüpgradede beelden. Toch kunnen we van alles verwachten wanneer de livestream begint, dus zorg ervoor dat je deze pagina opslaat om als een van de eersten erachter te komen wanneer het allemaal begint!

Geschreven door Max Freeman-Mills.