Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veel geruchten Nintendo Switch Pro zou een vermogen kunnen hebben dat vergelijkbaar is met die van Sonys PlayStation 4, inclusief de mogelijkheid om een resolutie van 4K te bereiken.

Dat is volgens het laatste gefluister van insiders binnen de community, die hebben geholpen om licht te werpen op gegevens die zijn gewonnen uit een Nintendo Switch-titel.

Bij het bespreken van de informatie op het ResetEra-forum , suggereert een gereputeerde insider - met de naam z0m3le - dat het volgende Switch-apparaat een native resolutie van 1440p zal hebben en, dankzij Nvidias DLSS 2.0-technologie, dit zelfs kan opschalen verder.

"Wat betreft het Switch-model dat binnenkomt, we moeten het gewoon behandelen als een PS4 met DLSS en een meer capabele CPU", schreef de insider.

"Dat is genoeg om een idee te krijgen van waartoe het in staat zou moeten zijn. Een decennium van GPU-verbeteringen en een rauwe prestatie vergelijkbaar met PS4 is gewoon iets waar we allemaal blij en enthousiast over kunnen zijn", vervolgden ze.

Zoals we zeggen, de basis voor deze conclusies komt van een dataminer die de informatie met de community heeft gedeeld. En hoewel het niet duidelijk is uit welk spel de resolutiehint is gehaald, geeft de thread - en meer informatie die opkwam op Reddit - aan dat de standaardinstelling is ingesteld op 720p (de resolutie van de huidige Nintendo Switch) en biedt ook een ander renderresolutieprofiel van 1440p.

Dit is natuurlijk niet het eerste gerucht dat we zijn tegengekomen over de Switch Pro en zijn verbeterde specificaties. In feite zijn er in het afgelopen jaar meer dan eens lekken gesuggereerd met betrekking tot het vermogen om 4K-resoluties te bereiken - zelfs zo recent als vorige maand.

Dus terwijl gefluister uit de industrie zelden het volledige verhaal bevestigt, helpen herhaalde indicaties ons vaak om een beeld te schetsen van wat komen gaat. In dit geval wordt het steeds waarschijnlijker dat de Nintendo Switch Pro gebruikers een vermogen zal bieden dat vergelijkbaar is met de laatste generatie consoles van Sony en Microsoft.

Wanneer we het zeker weten, is een heel andere kwestie, maar het is waarschijnlijk dat er ergens in 2021 een aankondiging zal komen, misschien zelfs naast een releasedatum voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . Men kan sowieso dromen.

Geschreven door Conor Allison.