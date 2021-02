Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Splatoon 2 was een uitstekende lanceringstitel voor de Nintendo Switch, in navolging van de eerste game met een uitgebreid aanbod van op verf gebaseerde wapens om een hoop online vechtplezier te bieden.

Nu hebben we de bevestiging dat er een derde game in de serie komt - Nintendo heeft dit tot grote vreugde van veel mensen aangekondigd in een recente Nintendo Direct. We hebben hier alle belangrijke informatie voor je, van releasedatum tot gameplay-details.

Splatoon 3 kwam als een echte verrassing en viel aan het einde van een bijna uur durende Nintendo Direct-presentatie in februari 2021 met de drie minuten durende trailer die je hierboven kunt zien.

Het is een sfeervolle blik op de komende game en eindigt met de allerbelangrijkste informatie dat deze in 2022 komt, niet dit jaar. Nintendo hoopt er later in 2021 meer informatie over te kunnen delen, maar voorlopig weten we het belangrijkste feit, en dat is dat het echt een game is voor volgend jaar.

De eerste Splatoon-game kwam uit op de minder gespotte Wii U en was geen grote verkoper, daarom was Nintendo slim om de franchise nieuw leven in te blazen door het vervolg vrij snel naar de Switch te brengen.

Het heeft daar een grote fanbase verdiend, met zijn leuke verhaalmodus en meedogenloos plezierige vier op vier multiplayer online. De derde game is ook aangekondigd voor de Switch, en omdat het exclusief voor Nintendo is, is er geen kans dat het ergens anders zal verschijnen.

Dat gezegd hebbende, met aanhoudende geruchten over een mogelijk Switch Pro-model, is het mogelijk dat tegen de tijd dat het in 2022 wordt uitgebracht, er mogelijk meer dan één Switch is om het op te spelen, in termen van grafische kracht. Maar als je een switch hebt, kun je er voorlopig op vertrouwen dat deze zeker op je console zal aankomen.

We kregen een welkome glimp van de werkelijke gameplay in de laatste minuut van die trailer, die een beetje een vier-op-vier-wedstrijd omvatte die zoals gewoonlijk de kenmerkende modus van Splatoon 3 zal zijn.

Rondes lijken nu een beetje explosiever te beginnen dan voorheen, met spelers die op de kaart duiken nadat ze op een gebied hebben gericht, wat een welkome manier is om dingen een actievere start te geven.

Er zijn ook een groot aantal wapens te zien in korte glimp, van bogen en lanceerinrichtingen tot kanonnen, en toegewijde Splatoon 2-spelers zullen weten dat experimenteren met verschillende uitrustingen deel uitmaakt van het plezier van het spel.

Na de goede ontvangst voor de singleplayer- en coop-modi van Splatoon 2, hopen we dat er weer een volledige campagne komt in Splatoon 3, maar de trailer bevestigt niets op dat vlak.

Toch kun je er gerust vanuit gaan dat er een heleboel nieuwe kaarten zijn om op te spelen, en het begin van de trailer maakt ook duidelijk dat het aanpassen van je Inkling net zo gevarieerd en leuk zal zijn als altijd. Er zijn tal van opties om uit te kiezen, waaronder je eigen kleine visvriendje - dat is een nieuwe functie voor de serie en we willen graag meer weten over hoe de kleine man dingen kan beïnvloeden.

We weten niet veel over hoe Splatoon 3 het stokje zal overnemen van Splatoon 2, maar we hebben wel enkele aanwijzingen. Ten eerste introduceert het een heel nieuw gebied genaamd de Splatlands, een droge en dorre woestijnomgeving die tekenfilmachtige Mad Max-vibes oproept die we erg waarderen.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 18 februari 2021

Onze Inkling gaat uiteindelijk aan boord van een trein om dat landschap over te steken, onderweg langs de visueel aantrekkelijke aanblik van een omgekeerde Eiffeltoren, voordat hij terugkeert in het knooppunt van Tokio (sorry, Inkopolis) dat zo bekend is van Splatoon 2. Het ziet er een beetje uit. minder kleurrijk dan normaal, dus er kan iets aan de hand zijn.

Buiten dat hebben we echt niet veel te doen, maar we gaan ervan uit dat onze favoriete radiopresentatoren terug in de stad zullen zijn om te helpen bij het organiseren van Splatfests, en dat er veel plezier zal zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.