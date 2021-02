Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een grote Nintendo Direct-presentatie - op 17 februari 2021 worden alle belangrijke game-aankondigingen hier gedetailleerd beschreven - was een van de aangekondigde titels van de bovenste plank de terugkeer van je favoriete halfinktviswezens in Splatoon 3.

Maar het is niet bepaald een op handen zijnde release: je zult moeten wachten tot 2022 om je inktzwarte wanten op deze Nintendo Switch-game te krijgen. En zelfs dan is er geen detail meer van Nintendo over welk einde van het jaar we het hier precies hebben - lente, winter? We weten het nog niet.

Maar we weten zeker dat het wachten de moeite waard zal zijn. De onthullende trailer was zeker maf, in echte Splatoon-stijl, en begon langzaam te pronken met de kenmerkende opties van je squidling en nieuwe metgezel, voordat hij door een woestijnlandschap sleepte omlijst door een omgekeerde Eiffeltoren.

Die onderscheidende visie wordt op zijn kop gezet wanneer je aankomt in een stad in Tokio-stijl, de trailer schakelt dan een versnelling in en gaat er helemaal voor om het multiplayer-gedeelte van de game te presenteren. Er lijken vier-op-vier wedstrijden te zijn - waarbij je het meeste met je inkt moet schilderen om te slagen - waarvan we verwachten dat ze deel zullen uitmaken van de Nintendo Online-drive.

Maar dat is ongeveer net zoveel als de game op dit moment weggeeft. Het ziet er allemaal redelijk bekend uit, maar wie houdt er niet van een beetje slim, third-person platformspel met inktschieten? Het vervolg was al een squidy-succes - en de derde release lijkt daar een springplank van.

Geschreven door Mike Lowe.