Wil Nintendo meer oude Zelda-games voor Switch remasteren?

(Pocket-lint) - Net zoals Mario geniet van zijn 35-jarig jubileumjaar, komt The Legend of Zelda-serie in zijn eigen jubileum, 25 jaar nadat het allemaal begon, en de veronderstelling is dat Nintendo iets plant om de gelegenheid te vieren.

Mario kreeg Super Mario 3D All-Stars , een fantastisch compilatiealbum met drie van zijn allerbeste games die in één pakket naar de Switch zijn overgezet, dus de meeste mensen denken dat Nintendo werkt aan een soort van favoriete heruitgave of remake voor Link en zijn vrienden ook.

Dat idee heeft een interessante wending gekregen met het nieuws dat Nintendo een nieuw handelsmerk lijkt te hebben ingediend in Australië voor Phantom Hourglass, het DS-vervolg op Wind Waker dat in 2007 werd uitgebracht.

Y a quelques jours, trademark de Phantom Hourglass acceptée en Australie pic.twitter.com/c1BU56TEag

Het was een geweldige kleine game, waarbij de kenmerkende dubbele schermopstelling van de draagbare speler met groot succes werd gebruikt en bijna volledig was gebaseerd op stylusbesturingen om een vrij unieke speelstijl te creëren, en heeft een groot aantal vrome fans, vooral nadat het opnieuw was uitgebracht voor de Wii U via de Virtual Console in 2016.

Dat gezegd hebbende, als dit handelsmerk betekent dat Nintendo plannen heeft om de game grondiger te laten herleven, zouden we meer dan een beetje verrast zijn. Het feit dat het vanaf de basis is opgebouwd voor de DS, betekent dat er geen duidelijke manier is om de gameplay op twee schermen na te bootsen op een gekoppelde Switch, de meest waarschijnlijke bestemming voor een huidige remaster of remake.

De gamepad van de Wii U was een aparte controller, zelfs tijdens het gamen op de tv, waardoor dubbele screening een beetje natuurlijker werd. Dat betekent dat elke Switch-versie de aanraakbediening volledig zou kunnen verlaten, waar we eerlijk gezegd heel open voor zouden staan.

Dit alles roept de mogelijkheid op dat het een totale heruitvinding van de game zou kunnen zijn, wat op zichzelf een verrassing zou zijn gezien het relatieve gebrek aan Pools dat Nintendo gepast achtte op te leggen aan de 3D Mario-games die opnieuw werden uitgebracht.

Kortom, we zouden zeggen dat dit handelsmerk met een korreltje zout moet worden ingenomen. We geloven absoluut dat Nintendo iets geweldigs onderweg heeft voor Zelda-fans om het jubileum te vieren, maar Phantom Hourglass is ingewikkeld genoeg om waarschijnlijk niet meer dan een simpele poort te zijn. Hopelijk hoeven we hoe dan ook niet te lang te wachten om meer te weten te komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.