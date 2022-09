Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild is een van de meest gevierde games van de vorige generatie, een instant open-wereld klassieker die jaren later nog grote invloed heeft op gamedesign.

Het voelt wonderbaarlijk om door te spelen, waardoor de speler een niveau van vrijheid krijgt, en een gebrek aan overheersende begeleiding, dat volstrekt zeldzaam is in het genre, terwijl het een klassiek Zelda-verhaal vertelt door middel van flashbacks. Het goede nieuws is dat het een direct vervolg krijgt in de vorm van Tears of the Kingdom, en wij hebben hier alle belangrijke details.

Tears of the Kingdom-trailers

Nintendo bevestigde de titel van Tears of the Kingdom in september 2022 met een trailer die je verderop kunt zien, en met een releasedatum.

Voor een goede paar jaar, we wisten niet de naam van het spel, met het wordt aangeduid als gewoon als een vervolg op Breath of the Wild, maar gelukkig zijn die dagen voorbij.

Hoewel dit enorm welkome details zijn, denken we nog steeds dat we waarschijnlijk ergens in de komende maanden een nadere blik op de gameplay van Tears of the Kingdom krijgen, want het is nog steeds behoorlijk mysterieus.

Na ons twee jaar lang niets erover te hebben gegeven, liet Nintendo het spel in 2021 op de E3 zien. De trailer is geweldig om te zien, met veel kleine momenten en nieuwe gameplaymechanismen.

De enige andere blik die we op het spel hebben geworpen, was toen Nintendo de onderstaande trailer liet zien tijdens de E3 in 2019, waardoor de verwachting en opwinding enorm toenamen. Vóór de onthulling waren er niet veel geruchten over het project, voor een keer, met veel speculatie maar weinig bewijs.

Releasedatum van Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom komt uit op 12 mei 2023, zoals aangekondigd in een Nintendo Direct in september 2022.

Het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom lanceert op #NintendoSwitch 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXNs- Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 september 2022

Dit is een datum die even op zich liet wachten, nadat Nintendo aanvankelijk aankondigde dat het mikte op 2022, een venster dat later werd bijgewerkt tot een vaag doel voor de lente van 2023.

Tranen van het Koninkrijk platforms

Na veel speculatie dat de volgende Legend of Zelda game mogelijk deel uitmaakt van de lancering van een Switch Pro met betere grafische daden, lijkt dat niet het geval te zijn.

Tears of the Kingdom is bevestigd als een Switch exclusive, dus je zult het nergens anders kunnen spelen, hoewel je uiteraard de keuze hebt tussen een normale Switch, Switch OLED of Switch Lite.

Tranen van het Koninkrijk verhaal

Dit is waar de verschillende trailers die we hebben gezien het meest verleidelijk zijn - we waren behoorlijk tevreden aan het einde van de eerste Breath of the Wild, nadat we precies hadden ontdekt wat er al die jaren geleden was gebeurd en we Calamity Ganon opnieuw met succes hadden verslagen om Hyrule te bevrijden van zijn schrikbewind.

Nu zien we echter dat het verhaal verder gaat, met de eerste teaser waarin Zelda en Link in de ruïnes onder Hyrule Castle lijken te duiken om meer te weten te komen. Het lijkt erop dat de duisternis die het land teisterde nog niet volledig is uitgebannen, en er is duidelijk iets smerigs aan de hand daar beneden.

De trailer toont een soort kracht die het lichaam van Ganon doet herleven, en die kracht lijkt op die uit Twilight Princess voor de Wii. Het ziet er allemaal erg griezelig uit, en de toon van de trailer is indrukwekkend griezelig.

De tweede trailer borduurt hierop voort door veel actie te tonen in de lucht boven Hyrule, met Link met een soort beschadigde arm en nieuwe vaardigheden. Dit alles wijst erop dat we een van de donkerdere Zelda-verhalen tot nu toe tegemoet gaan, in de trant van Majora's Mask, in plaats van het cartooneske plezier van zoiets als The Wind Waker. Schrijf ons in, want we kunnen niet wachten.

Tranen van het Koninkrijk gameplay

Wat die verhaalhints betekenen voor de werkelijke stijl van Tears of the Kingdom is moeilijk te zeggen, maar aangezien het een direct vervolg is op Breath of the Wild kunnen we ervan uitgaan dat het opnieuw een volledig open-wereld avonturenspel wordt. Dat wordt bevestigd door de tweede trailer, die duidelijk laat zien hoe Link opnieuw een uitgestrekte wereld verkent, ditmaal met veel drijvende eilanden eromheen.

Ook verwachten we nog steeds verschillende vaardigheden en wapens te kunnen verzamelen tijdens onze playthroughs, al hopen we dat Nintendo het duurzaamheidssysteem voor wapens deze keer wat vergevingsgezinder maakt, of het helemaal afschaft.

We zien in de trailer ook verschillende nieuwe krachten, niet in de laatste plaats de mogelijkheid om de tijd terug te spoelen op ten minste bepaalde voorwerpen, en Link heeft duidelijk een paar manieren om zich te verplaatsen in een veel verticalere omgeving, dus het zou kunnen dat we meer vrijheid hebben om op verschillende manieren te reizen.

Een ander opvallend kenmerk van de eerste trailer is de centrale aanwezigheid van Zelda, wat het idee heeft aangewakkerd dat zij een speelbaar personage zou kunnen zijn in het volgende spel. Dat gezegd zijnde, is er niet echt veel bewijs voor, hoewel je zou kunnen vermoeden dat ze zeker een grotere rol zal spelen dan de vorige keer.

Hoe dan ook, we hopen op meer opkomende gameplay en zachte, door de speler geleide ontdekkingen, samen met een reeks hulpmiddelen waarmee je op nieuwe manieren met de wereld kunt omgaan - meer van hetzelfde dus! Als ook de setting fris en nieuw aanvoelt, kunnen we onze hart ophalen.

