(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild is een van de meest gevierde games van de laatste generatie, een instant klassieker in de open wereld die jaren later een grote invloed heeft op het game-ontwerp.

Het voelt wonderbaarlijk om door te spelen, waardoor de speler een niveau van vrijheid krijgt en een gebrek aan overheersende begeleiding, wat volkomen zeldzaam is in het genre, terwijl je een klassiek Zelda-verhaal vertelt via flashbacks. Het goede nieuws is dat Nintendo heeft bevestigd dat het aan een vervolg werkt, maar het project is nog steeds gehuld in mysterie. We hebben hier alles verzameld wat je moet weten over het langverwachte vervolg.

Nintendo presenteerde de trailer hierboven tijdens de E3 in 2019, wat enorme niveaus van anticipatie en opwinding opwekte. Er waren voor de onthulling niet veel geruchten over het project geweest, voor één keer, met wijdverbreide speculatie, maar het bewijs dun op de grond.

Nu weten we echter dat het echt is en onderweg is.

Als het gaat om een releasedatum, tasten we echter in het duister: Nintendo heeft dergelijke details niet toegevoegd aan de aankondiging van de ontwikkeling en heeft ook niet duidelijk gemaakt hoe ver de game is.

Nintendo speelt echter steeds meer met hoe het releasedata aankondigt. We krijgen vaak een onthulling en horen dan een tijdje niets voordat we een nieuwe trailer en een redelijk op handen zijnde releasedatum krijgen. Door die logica hopen we medio 2021 iets meer te zien over Breath of the Wild 2, dat laat in het jaar een release verwacht.

Dit is echter allemaal speculatief, met verschillende sprekers die verschillende tijdlijnen aangeven, en ze missen allemaal echt bewijs. We zullen moeten afwachten.

Dit is een ander interessant gebied met een open einde - de sterke veronderstelling zou zijn dat Nintendo het vervolg aan het bouwen is op een van de meest goed ontvangen Switch-games voor hetzelfde platform.

We weten echter ook dat er echt sterke aanwijzingen zijn dat Nintendo mogelijk aan een krachtigere Switch Pro werkt, die de kracht zou hebben om zijn games in hogere resoluties uit te voeren om gelijke tred te houden met moderne tvs.

Als die krachtigere console echt is, zou het een goede gok zijn dat Breath of the Wild 2 zal proberen te profiteren van de krachtigere specificaties. We denken echter ook dat het bijna gegarandeerd is dat het vervolg ook nog steeds zal werken op de huidige Switch-modellen. Het is tenslotte onwaarschijnlijk dat Nintendo uit de enorme markt komt die het heeft gecreëerd.

Dit is waar de teaser-trailer het meest aanlokkelijk is - we waren behoorlijk tevreden aan het einde van de eerste Breath of the Wild, nadat we precies hadden ontdekt wat er al die jaren geleden gebeurde, en met succes Calamity Ganon nog een keer hadden verslagen om Highrule te bevrijden van zijn bewind van terreur.

Nu zien we echter dat het verhaal doorgaat, waarbij Zelda en Link schijnbaar in ruïnes onder Hyrule Castle duiken om meer te weten te komen. Het lijkt erop dat de duisternis die het land teisterde niet volledig is verbannen, en er is duidelijk iets smerigs aan de hand daar beneden.

De trailer lijkt een soort van kracht te laten zien die het lichaam van Ganon doet herleven, en die kracht lijkt op die in de Wiis Twilight Princess. Het ziet er allemaal machtig spookachtig uit, en de toon van de trailer is indrukwekkend griezelig.

Het suggereert allemaal dat we tot nu toe zin hebben in een van de duistere Zelda-verhalen, in de trant van een Majoras Mask, in plaats van het cartoonachtige plezier van zoiets als The Wind Waker. Schrijf ons in, want we kunnen niet wachten.

Wat die verhaalhints betekenen voor de eigenlijke stijl van het spel, is moeilijk te achterhalen, maar aangezien het een direct vervolg is op Breath of the Wild, kunnen we aannemen dat het weer een volledig open-wereld avonturenspel zal worden.

We verwachten dat we tijdens onze playthroughs nog steeds verschillende vaardigheden en wapens kunnen verzamelen, hoewel we heel erg hopen dat Nintendo het wapenduurzaamheidssysteem deze keer wat vergevingsgezinder zal maken, of er helemaal vanaf kan komen.

Een ander opvallend kenmerk in de trailer is de centrale aanwezigheid van Zelda overal, wat het idee heeft aangewakkerd dat ze in de volgende game een speelbaar personage zou kunnen zijn, iets dat ongelooflijk gaaf zou zijn om te zien. Dat gezegd hebbende, er is niet echt veel bewijs voor, hoewel je zou kunnen vermoeden dat ze zeker meer een rol te spelen zal hebben dan de vorige keer.

Hoe dan ook, we hopen op meer opkomende gameplay en zachte, door spelers geleide ontdekkingstochten, samen met een reeks tools waarmee je op nieuwe manieren met de wereld kunt communiceren - eigenlijk meer van hetzelfde! Als de omgeving ook fris en nieuw kan aanvoelen, staat ons een totale traktatie te wachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.