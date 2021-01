Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch is een unieke gameconsole die zowel thuis op de tv als op reis kan worden gebruikt dankzij het ingebouwde display. Draagbaarheid brengt echter kosten met zich mee: de mobiele technologie is niet zo krachtig als de hardware van andere spelmachines, niet in het minst de Xbox Series X / S en PS5.

Dat heeft ertoe geleid dat sommige games met grote namen compromissen vertonen wanneer ze worden geport, terwijl vele anderen helemaal niet op het formaat worden uitgebracht.

Dat is waar Cloud Streaming om de hoek komt kijken. Met de relatief nieuwe dienst van Nintendo kunnen triple-A-titels zowel op de Switch en Switch Lite draaien als op andere platforms.

Hier leggen we uit hoe het werkt en welke "Cloud Version" -games je momenteel kunt kopen.

Met de Cloud Streaming-service van Nintendo kunnen volledige games op Switch-hardware worden uitgevoerd in dezelfde kwaliteit als andere platforms zonder dat dezelfde CPU- of GPU-verwerkingskracht nodig is. Dat komt omdat, net als bij andere cloudservices, waaronder xCloud van Microsoft en Google Stadia , de game niet lokaal op de console wordt geïnstalleerd. Het wordt in plaats daarvan opgeslagen op een lokale spelserver en via internet naar de switch gestreamd.

De video van de game wordt naar de Switch gestreamd, terwijl bedieningsbewegingen en het indrukken van knoppen in de tegenovergestelde richting worden gestuurd. Het eindresultaat is dat de game in realtime op de Switch lijkt te spelen, met een lage latentie, maar kan worden uitgevoerd vanaf een machine met meer geavanceerde hardware.

Maar in tegenstelling tot Stadia en andere cloudgameservices, is het systeem van Nintendo game-by-game. U meldt zich niet aan voor een specifiek account (behalve uw bestaande Nintendo-account) en koopt eenvoudigweg "Cloud Version" -games afzonderlijk in de eShop - zoals u bij elke andere Switch-game zou doen.

Er zijn momenteel vier Cloud Version-games beschikbaar:

Assassins Creed Odyssey (alleen Japan)

Controle

Hitman 3 (vanaf 20 januari 2021)

Resident Evil 7 Biohazrd (alleen Japan)

Het voordeel van het aanbieden van een game via Cloud Streaming ligt voor de hand. Omdat het draait op hardware met krachtigere verwerkings- en geheugenbandbreedte, ziet het eruit en speelt het net als hetzelfde spel dat op een pc of hoger gespecificeerde gameconsole draait.

Een andere bonus is dat een game niet volledig hoeft te worden gedownload, dus je hoeft maar een klein bestand op je Switch op te slaan om het te spelen. Bovendien is het bestand gratis te downloaden, met een proefversie van elke game voordat je de volledige versie moet aanschaffen.

Het belangrijkste nadeel is dat je het spel alleen kunt spelen als je bent verbonden met stabiel, supersnel internet. Dat betekent dat het niet kan worden afgespeeld als je bijvoorbeeld in een metrotrein zit.

Sommige mobiele dataverbindingen zijn prima, maar de kwaliteit en beschikbaarheid kunnen worden belemmerd door een slecht signaal.

Omdat dit een spel is dat via de cloud wordt gespeeld, kan het ook zijn dat er een kleine vertraging optreedt tussen het indrukken van een knop of richting en de bijbehorende actie op het scherm. Dit is echter waarschijnlijk bijna onmerkbaar.

Je hebt geen lidmaatschap van Nintendo Switch Online nodig om een Cloud Version-game te streamen, maar je hebt mogelijk een abonnement nodig als de game online functies heeft, zoals multiplayer.

Geschreven door Rik Henderson.