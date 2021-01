Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Super Mario-fans zouden 12 februari 2021 in hun agenda moeten markeren, aangezien een trio van 35-jarig jubileum Nintendo- traktaties die dag zullen aankomen.

Naast de langverwachte Switch-versie van Super Mario 3D World en de geheel nieuwe uitbreiding, Bowsers Fury, komt er een speciale Mario Blue & Red Edition-console. De derde traktatie is de nieuwe Cat Mario en Cat Peach Amiibos.

De nieuwe Nintendo Switch- editie wordt geleverd in een kleurenschema ter ere van Marios outfit. Het bevat een speciale draagtas en schermbeschermer in de doos.

De console-eenheid zelf heeft een rode behuizing, met het dock in dezelfde kleur. De Joy-Cons zijn blauw en rood, met een rode riem. En de Joy-Con-handgreep is blauw.

Er is nog geen prijs, maar we betwijfelen of het veel meer zal kosten dan de bestaande Nintendo Switch.

Super Mario 3D World + Bowsers Fury wordt dezelfde dag uitgebracht, met een nieuwe trailer die laat zien wat je kunt verwachten in de uitbreiding.

Het geremasterde deel van de release is een verbeterde versie van de Wii U-game - een van onze favorieten van die consolegeneratie.

Ten slotte zullen de twee nieuwe Amiibos in-game verbeteringen bieden voor de aanstaande titel.

Geschreven door Rik Henderson.