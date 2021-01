Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn nieuwe details over de geruchten Nintendo Switch Pro naar voren gekomen, die opnieuw bevestigen dat deze zal worden uitgevoerd op 4K Ultra HD en een grotere batterij heeft die mogelijk langer meegaat.

Ze suggereren ook dat het ingebouwde scherm - dat waarschijnlijk 1080p dan 4K is - OLED zal zijn, niet Mini LED zoals eerder gespeculeerd.

De details zijn naar verluidt afkomstig van SciresM , een bekende dataminer die beweert toegang te hebben gehad tot informatie die verborgen is in de nieuwste firmware van Nintendo .

Hij zegt dat er wordt verwezen naar nieuwe hardware met de codenaam "Aura". Dit wordt verondersteld de Switch Pro te zijn (AKA Nintendo Switch 2).

Het toestel zal dezelfde kernverwerking gebruiken als deSwitch Lite en gen 2 Switch die in 2019 zijn uitgebracht: de Tegra X1 + chipset. De RealTek-chip zal echter 4K UHD multimedia-ondersteuning toevoegen.

Hij beweert ook dat het display OLED zal zijn - wat op zijn minst de kleurverzadiging en zwartwaarden zal verbeteren, en de kijkhoek zal vergroten - en dat de nieuwe console een "aanzienlijk" betere koeling en batterijduur zal hebben. Dit laatste kan worden verbeterd door zeker OLED-technologie toe te passen, omdat bekend is dat het minder energie verbruikt.

Er wordt gedacht dat we later dit jaar een Nintendo Switch Pro zullen zien verschijnen. Verschillende gerenommeerde industrieanalisten vertelden onlangs aan Gamesindustry.biz dat ze de upgrade van de volgende generatie in 2021 verwachten en dat dit de verkoop van Switch voldoende zou kunnen helpen stimuleren om van de serie de best verkochte console in de komende 12 maanden te maken, ten opzichte van PS5 en Xbox Series X / S. .

Geschreven door Rik Henderson.