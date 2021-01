Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Later dit jaar wordt de originele Xbox-console 20 jaar oud. Als Microsoft zijn zin had gehad, zou het verhaal van de geschiedenis van de console misschien een heel ander beest zijn geweest - aangezien het bedrijf Nintendo probeerde te kopen voordat de originele Xbox werd gelanceerd.

In een oogverblindend retrospectief, inclusief interviews met Microsoft-managers in het originele Xbox-team, behandelt Bloomberg de laatste twee decennia van Xbox in wat het een mondelinge geschiedenis van een Amerikaans videogame-imperium noemt.

Het is echt een interessante lezing die de hindernissen benadrukt die moesten worden overwonnen, de inspiratie om de concurrentie uit te willen - namelijk Sony PlayStation - en waar potentiële winsten kunnen worden gezocht, en dat is waar het idee om Nintendo te kopen om de hoek komt kijken.

Kevin Bachus, voormalig directeur van externe relaties, zei: "Steve [Ballmer - toen Microsoft-president] liet ons een afspraak maken met Nintendo om te zien of ze zouden overwegen om te worden overgenomen. Ze lachten zich gewoon uit. Stel je een uur voor iemand die je gewoon uitlacht. Zo verliep die bijeenkomst ongeveer. "

Er gaat niets boven uit de kamer gelachen worden, hè? Nintendo kende zijn sterke punten en is ondanks een achtbaanrit in de afgelopen twee decennia als winnaar uit de bus gekomen - je hoeft alleen maar naar de verkoop van Wii en Switch te kijken om dat te bevestigen (hoe minder er over de Wii U wordt gezegd, hoe beter).

Het was niet het enige toneelstuk dat Microsoft in petto had. Voorafgaand aan de lachwekkende poging tot overname van Nintendo had het geprobeerd Electronic Arts (EA), vervolgens Square Enix (uitgever van Final Fantasy) en vervolgens Midway Games (de maker van Mortal Kombat - die in 2009 failliet ging en wiens activa werden overgenomen door Warner Bros) over te nemen. .) - allemaal zonder succes.

Pas toen Bungie - die Halo exclusief voor Xbox maakte - werd opgepikt door Microsoft, bezegelde het echt het succes van de console.

De Halo-franchise heeft sindsdien 65 miljoen exemplaren van zijn games verkocht - niet allemaal onder de vleugels van Microsoft, aangezien Bungie LLC in 2007 onafhankelijk werd (en sindsdien veel veranderingen heeft ondergaan, waaronder de 10-jarige deal met Activision die werd ondertekend uitgeschakeld in 2010).

Toch is het interessant om te lezen over die schuifdeurmomenten van wat had kunnen zijn. Wie kan Mario op Xbox voorstellen?

