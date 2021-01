Volgens analisten staat Nintendo Switch Pro nog aan voor de release in 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toonaangevende analisten uit de game-industrie hebben voorspeld dat Nintendo de geüpgradede versie van de Switch - momenteel bekend als de Nintendo Switch Pro - in 2021 zal uitbrengen.

Bovendien geloven ze dat Nintendo in 2021 meer eenheden van de Switch, Switch Lite en Switch Pro gecombineerd zal verkopen dan Xbox Xbox Series X en Series S, en PlayStation zal van PS5 en PS5 Digital Edition.

Dr. Serkan Toto van Kantan Games vertelde Gamesindustry.biz dat de 4K Switch op schema ligt voor een release dit jaar: "Ik voorspel dat er tijdens het volgende financiële jaar van Nintendo een verbeterd 4K-apparaat komt", zei hij.

"De Switch wordt dit jaar ook de best verkochte console, aangedreven door meer first-party games, [de] hardware-vernieuwing en het apparaat dat zich in de loop van 2020 heeft ontwikkeld tot een lifestyleproduct voor de massamarkt."

Piers Harding-Rolls of Ampere Analysis is het daarmee eens: "Ik verwacht dat de Nintendo Switch-apparatenfamilie in 2021 weer de best verkochte consoles zal zijn na een zeer sterk 2020. Ik heb momenteel een bijgewerkte versie van de Switch in mijn prognoses voor 2021," hij uitgelegd op de site.

Maar hoewel Mat Piscatella van NPD het ermee eens is dat de verkoop van Switch dit jaar de doos van Xboxs en PlayStations zal verkleinen, is hij het er niet mee eens dat het zal worden gevoed door een nieuw model: "Ondanks de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series consoles, zal het de Nintendo Switch die uiteindelijk de meeste console-hardware verkoopt in 2021 ... dit zal worden aangedreven door inhoud en promotie-inspanningen in plaats van de release van een nieuw iteratief model. "

De Nintendo Switch Pro is momenteel getipt om games te kunnen spelen in maximaal 4K. Het meest recente gerucht suggereert dat het ook kan worden geleverd met een Mini-LED-display - waarbij de achtergrondverlichting bestaat uit duizenden kleine LEDs en daarom betere zwartwaarden en contrast biedt - misschien zelfs HDR.

Geschreven door Rik Henderson.