Kingdom Come: Deliverance komt binnenkort mogelijk uit op de Nintendo Switch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de leukste rollenspellen die we de afgelopen jaren hebben gespeeld, staat op het punt om op ieders favoriete draagbare console te verschijnen .

Kingdom Come: Deliverance is een middeleeuws rollenspelavontuur waarin je de schoenen vult van Henry, de zoon van een smid wiens leven plotseling in verwarring wordt gebracht terwijl gewelddadige, bloedige veldslagen zijn wereld omverwerpen. Je gaat dan op avontuur door een gamewereld gebaseerd op een waargebeurd verhaal van koningen, erfgenamen, kasteelbelegeringen en bloedige veldslagen in een natuurgetrouw nagebouwd landschap van het 15e-eeuwse Bohemen.

Wat Kingdom Come: Deliverance interessant maakt, is dat je geen ridder of een meester in de strijd bent, maar gewoon een nederige jonge knul die probeert te overleven in een harde wereld.

Nu is Kingdom Come: Deliverance Royal Edition verschenen in het releaseschema voor Nintendo Switch op 18 februari 2020. Er is geen officieel woord van Warhorse Studios, de ontwikkelaars van de game, maar we hopen dat het klopt, want het zou een geweldige toevoeging aan de lijn zijn. -up van games op Switch al.

De Royal Edition is in juni 2019 uitgebracht voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Het bevat alle DLC voor de game, inclusief Treasures of the Past, From The Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards en A Womans Lot. Dus als dezelfde editie naar Switch komt, is er genoeg inhoud voor RPG-liefhebbers om van te genieten.

Geschreven door Adrian Willings.