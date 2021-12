Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de Nintendo Switch , Switch OLED en deNintendo Switch Lite kun je op elk moment met een druk op de knop screenshots of schermopnames maken, en je kunt ze zelfs delen op Facebook en Twitter. Hier is hoe - plus hoe u die foto's of video's kunt vinden om later te bekijken.

Volg deze stappen om screenshots te maken op een Nintendo Switch of Nintendo Switch Lite:

Druk op de Capture-knop op de linker Joy-Con . Het is een vierkante knop met een cirkelvormige inkeping.

Deze bevindt zich onder de richtingsknoppen. Merk op dat je snel op de Capture-knop kunt drukken om een enkele screenshot te maken. Of u kunt meerdere keren op de Capture-knop drukken om meerdere screenshots te maken.

Druk op de Capture-knop aan de linkerkant van het systeem. Het is een vierkante knop met een cirkelvormige inkeping.

Deze bevindt zich onder de +Control Pad . Merk op dat je snel op de Capture-knop kunt drukken om een enkele screenshot te maken. Of u kunt meerdere keren op de Capture-knop drukken om meerdere screenshots te maken.

Volg deze stappen om de opname te screenen op een Nintendo Switch, Switch OLED of Nintendo Switch Lite:

Houd de Capture-knop op de linker Joy-Con ingedrukt. Het is een vierkante knop met een cirkelvormige inkeping.

Deze bevindt zich onder de richtingsknoppen. Door de Capture-knop een seconde ingedrukt te houden, worden de laatste 30 seconden aan gameplay vastgelegd.

Houd de Capture-knop aan de linkerkant van het systeem ingedrukt. Het is een vierkante knop met een cirkelvormige inkeping.

Deze bevindt zich onder de +Control Pad . Door de Capture-knop een seconde ingedrukt te houden, worden de laatste 30 seconden aan gameplay vastgelegd.

Volg deze stappen om screenshots of schermopnames op een Nintendo Switch, Switch OLED en Nintendo Switch Lite te bekijken:

Druk op de Home-knop op de rechter Joy-Con . Het is een ronde knop met een huissymbool.

Deze bevindt zich onder de rechter joystick. Ga naar het Album in het Home-menu. Dit zou het derde pictogram in de rij met opties moeten zijn.

Het is een beeldsymbool. Eenmaal in het album kun je ze bewerken en delen op Facebook of Twitter.

Druk op de Home-knop aan de rechterkant van het systeem. Het is een ronde knop met een huissymbool.

Het bevindt zich onder de R-stick . Ga naar het Album in het Home-menu. Dit zou het derde pictogram in de rij met opties moeten zijn.

Het is een beeldsymbool. Eenmaal in het album kun je ze bewerken en delen op Facebook of Twitter.

Bekijk de ondersteuningspagina van Nintendo voor meer informatie. We hebben ook deze handige gids met tips en trucs voor Nintendo Switch.

