De Nintendo Switch Welcome to Animal Crossing Edition is nu weer op voorraad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch was moeilijk te bemachtigen tijdens de lockdowns van 2020 en dat was vooral het geval als je de mooie Welcome to Animal Crossing Edition wilde (zoals wij!).

Je krijgt een downloadcode voor Animal Crossing: New Horizons in de bundel, maar ook de volwaardige Nintendo Switch met speciale Animal Crossing-designaccenten. U kunt het nu meteen bestellen en u moet snel zijn

squirrel_widget_184464

De achterkant van het scherm bevat bladmotieven uit het spel, terwijl de Joy Cons een pastelkleurenschema hebben, het ene blauw en het andere groen, terwijl beide op hun rug wit zijn. Ze hebben ook elk op maat gemaakte polsbanden en handvatten.

De docking-eenheid is echter het mooiste. Het heeft een illustratie van Tom Nook and the Nooklings, Timmy en Tommy op een eigen eiland. Er is ook een fantastisch bijpassend hoesje beschikbaar:

squirrel_widget_3721125

Als je op zoek bent naar een standaard Nintendo Switch of Switch Lite, zijn er nog veel meer mogelijkheden om een eenheid te krijgen. Kunt u niet beslissen of u een Switch of Switch Lite wilt? Bekijk dan onze vergelijkingsfunctie . Het hangt er echt van af of u uw switch met een tv wilt gebruiken of niet ...

squirrel_widget_140007

Geschreven door Dan Grabham.