(Pocket-lint) - Laten we gaan! Het is 1-Up-tijd voor Nintendo-fans, want Super Nintendo World in Universal Studios Japan opent zijn deuren op 4 februari 2021.

Het themapark, gebaseerd op Osaka, Japan, heeft lang het land met Nintendo-thema gecreëerd als een uitbreiding van het bestaande park.

Maar nu hebben we nog een glimp opgevangen van wat we kunnen verwachten. Er is een Nintendo-café. Een Nintendo-merchandise-winkel. En een achtbaan met Mario Kart-thema. Wie wil daar nou niet mee rijden? Bloomberg kreeg vroege toegang en maakte een video om je een beter beeld te geven:

De achtbaan wordt extra high-tech door AR-projectiemapping te gebruiken, dus ritgangers trekken Mario-petten (lees: headsets) aan om augmented reality-toevoegingen aan de ervaring toe te voegen. Het klinkt allemaal erg origineel, net zoals je zou verwachten van alles dat een Nintendo-badge van goedkeuring siert.

Het is een belangrijke stap voor Universal Studios en Nintendo, zeker in het huidige klimaat. Op het moment van schrijven is het park open voor 50 procent. Maar nu de opening op de loer ligt en de Olympische Spelen van 2020 in de zomer van 2021 in Japan zullen plaatsvinden, is het een lucratief aanbod dat alleen in Japan is en fans van over de hele wereld door hoepels springen (of moet dat naar munten grijpen) ?) bijwonen. Ik hoop dat we in de toekomst een kans krijgen.

Geschreven door Mike Lowe.