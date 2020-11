Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gebrul van de lanceringen voor PlayStation 5 en Xbox Series X / S heeft het feit enigszins overschaduwd dat je nog steeds een Nintendo Switch of Switch Lite kunt pakken en kunt genieten van enkele gameklassiekers op een prachtig ontworpen systeem.

In feite is de Switch Lite in het bijzonder nog relatief nieuw en kan hij duidelijk claimen als een van de beste draagbare gameconsoles ooit gemaakt. Het heeft deze Black Friday een paar kortingen gekregen voor bescheiden bedragen, en de nieuwste chucks in een paar fantastische spellen.

Bij Amazon UK kun je de Switch Lite kopen die is gebundeld met zowel Animal Crossing: New Horizons als Super Mario 3D All-Stars voor £ 249,98 - waar de console op zichzelf normaal £ 199 kost. Aangezien dit beide erg populaire spellen zijn, betekent dit dat je ze elk voor ongeveer £ 25 bovenop de console krijgt.

Dat is een solide deal, en ook een geweldig paar games om je tijd te beginnen met het draagbare wonder van Nintendo, tussen een ontspannen pauze op je eigen eiland in Animal Crossing en het herbeleven van enkele van de beste 3D-platformgames ooit uitgebracht in de All- Stars collectie.

Dat gezegd hebbende, we hebben de Switch Lite de afgelopen week voor lagere prijzen gezien, waardoor het redelijk haalbaar zou zijn om het betaalbaarder te maken dan deze bundel. Nu de tijd dringt, is dit nog steeds een redelijk veilige gok!

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.