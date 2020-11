Aldi gaat de Nintendo Switch vanaf middernacht tegen de beste prijs ooit verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het krijgt misschien niet het dekkingsniveau dat de lancering van de PS5 heeft behaald, maar wanneer de Nintendo Switch een hele grote korting krijgt, kun je nog steeds verwachten dat mensen er behoorlijk gek van worden.

Dat is wat we verwachten wanneer Aldi zijn geplande deal deze middernacht live zet, waardoor de console beschikbaar zal zijn voor slechts £ 229,99! Dat is zo laag als we het ooit hebben gezien en zeker de beste prijs tot nu toe deze Black Friday.

Totdat het live gaat, of als de voorraad al op is, is het de moeite waard eraan te denken dat je de Switch voor slechts £ 10 extra kunt krijgen bij ASDA , dat de hele week live is geweest, dus er is geen kans op teleurstelling.

Wat je ook weet te beveiligen, je krijgt een gezonde besparing op een gameconsole die zichzelf heeft bewezen als een van de allerbeste en meest innovatieve ooit uitgebracht.

Tussen klassieke games, een echt inventief draagbaar en gedokt ontwerp en bedieningselementen die beweging en meer kunnen gebruiken, afhankelijk van het spel, heeft de Switch veel plezier te bieden voor gamers van alle soorten en leeftijden.

Het is de moeite waard eraan te denken dat er deze zomer ook wereldwijde tekorten waren aan de console, dus deze kortingen zijn nog beter in het licht van de recente strijd om er zelfs maar een te vinden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.