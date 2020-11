Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo is nooit zo groot geweest met kortingen, zoals de meeste mensen inmiddels weten, maar het zal over het algemeen nog steeds een behoorlijke besparing of twee opleveren om Black Friday voor shoppers in de VS te markeren, en dit jaar blijkt niet anders te zijn.

De bundel die hij heeft omvergeworpen is niet bepaald revolutionair - het is de oude klassieker van de console (in zijn nieuwere, verbeterde batterijversie) met een gebundeld exemplaar van de eindeloos lonende Mario Kart 8 Deluxe, plus een bonuslidmaatschap van 3 maanden voor Nintendo Switch online.

De prijs is echter de sleutel - je krijgt de game en het lidmaatschap in feite gratis, aangezien de bundel hetzelfde kost als de console normaal alleen doet.

Je kunt de bundel van Best Buy krijgen voor $ 299 , en je laten in de wetenschap dat je binnenkort zult genieten van een van de beste kartracegames ooit gemaakt op een systeem dat absoluut geen tekenen vertoont dat het in populariteit afneemt.

Voorlopig is dit de opvallende deal voor de Switch, maar we zullen de komende dagen meer in de gaten houden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.