(Pocket-lint) - Nintendo is er de afgelopen jaren dol op geworden om zijn nieuws uit het niets te laten vallen, deels om te voorkomen dat mensen te wild speculeren over wanneer ze langverwachte first-party-titels zullen aankondigen.

Het heeft weer een van zijn Nintendo Direct Mini: Partner Showcase-videos uitgebracht, die vrij snel door een aantal titels van derden naar de Switch gaan, en er zijn genoeg nieuwsberichten, waaronder een nieuwe demo voor Hyrule Warriors: Age of Calamity en een releasedatum voor Bravely Default 2.

Onze aandacht trekt echter het nieuws dat er nu een nieuwe versie van de uitstekende paranormale shooter Control uitkomt op Switch, via een Cloud-versie - met een grafisch geavanceerd spel waarvan we nooit hadden gedacht dat de Switch het aankon op het platform.

Het zal echter vanuit de cloud worden uitgevoerd om uit te leggen hoe ontwikkelaar Remedy de poort heeft beheerd, wat een enorm interessant nieuws is, een die de sluizen zou kunnen openen voor meer moderne games die in de toekomst op de Switch verschijnen.

Dat wordt inderdaad bevestigd door het feit dat Hitman 3 ook is aangekondigd voor de Switch wanneer deze volgend jaar uitkomt en ook via een cloudversie zal komen. Dit zou het begin kunnen zijn van een grote verschuiving in de manier waarop titels voor Switch worden uitgebracht, vooral omdat zoveel franchises van derden grafisch veeleisender zullen worden naarmate ze overstappen naar de volgende generatie consoles van Sony en Microsoft.

Natuurlijk zijn er bij deze cloudversies zware voorbehouden, waaronder de behoefte aan een consistente internetverbinding en het risico dat die verbinding onvoldoende is om te voldoen aan de vraag die de streaming erop zal stellen. Maar als het voor mensen soepel kan werken, kan dit een belangrijke ontwikkeling voor Nintendo zijn.

De technologie achter cloudversies is echter niet helemaal nieuw - Capcom slaagde een paar jaar geleden voor dezelfde prestatie met Resident Evil 7. Dat was echter beperkt tot Japanse Switch-eigenaren, dus dit is zeker een grotere stresstest. Je kunt Control nu downloaden van de eShop en profiteren van een proefperiode van 5 minuten waarin je kunt zien of het werkt op je internetverbinding, voordat je voor de volledige game moet betalen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.