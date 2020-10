Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft naar verluidt ontwikkelaars gevraagd om "hun games 4K-ready te maken", met geruchten dat er een Nintendo Switch Pro op komst is. Nu suggereert het laatste gerucht dat de geüpgradede, volgende generatie versie van de handheld-console van Nintendo een Mini-LED-display zal bevatten.

Volgens het Economic Daily News (via Reddit ) zal het Mini-LED-display van de Switch Pro afkomstig zijn van de Taiwanese paneelfabrikant Innolux Corporation. Blijkbaar heeft Nintendo Innolux bezocht, dat momenteel levert aan verschillende bekende bedrijven, waaronder Sharp, om geüpgradede schermen te krijgen voor gebruik in een Switch Pro-model waarvan wordt gezegd dat het volgend jaar arriveert.

Houd er rekening mee dat de huidige Nintendo Switch-modellen een 720p LCD-scherm met achtergrondverlichting gebruiken. Wat betreft de nieuwe Mini-LED-displays, deze zouden moeten resulteren in diepere kleuren en donkerder zwart, samen met een verbeterd contrast. Apple overweegt naar verluidt deze technologie te gebruiken voor zijn toekomstige apparaten.

De Nintendo Switch Pro zou een enorme verbetering zijn ten opzichte van de Switch, dankzij een snellere processor en GPU, plus het dubbele RAM. Ook de opslagruimte zal naar verluidt worden vergroot om de extra ruimte die nodig is voor 4K-games op te vangen. We zullen dit jaar waarschijnlijk niet veel meer te weten komen, aangezien het bedrijf duidelijk tevreden is met het uitvechten van Xbox en PlayStation in de next-gen console-oorlog.

Geschreven door Maggie Tillman.