(Pocket-lint) - Degenen die een kapotte of verloren Joy-Con willen vervangen, zullen waarschijnlijk blij zijn te horen dat Nintendo de prijs van een enkele Joy-Con-controller verlaagt tot $ 39,99. Dat is een korting van 20 procent of $ 10 minder dan de $ 49,99 die de controller oorspronkelijk kostte.

Op 23 oktober deelde Nintendo op Twitter dat de nieuwe Joy-Con met korting vanaf 9 november 2020 in de VS beschikbaar zal zijn:

"Vanaf 9 november zijn enkele #NintendoSwitch Joy-Con-controllers te koop voor $ 39,99. Kies uit de linker Joy-Con-controller in neonblauw en de rechter Joy-Con-controller in neonrood."

Twee modellen van de Joy-Con-controllers van de Nintendo Switch krijgen volgende maand het nieuwe prijskaartje: een rechter Joy-Con in het rood en een linker Joy-Con in blauw. Het zijn dezelfde twee Joy-Con-controllers die worden meegeleverd met de originele blauw-en-rode schakelaar van Nintendo.

Voorheen kon je altijd vervangende Joy-Cons kopen als je ze kwijt was of kapot ging. In feite is de resterende $ 79,99 een volledige set controllers.

Dit betekent alleen dat je nu een enkele Joy-Con-controller kunt krijgen voor de helft van de kosten van een paar. Een kleine maar zeer welkome besparing, zeker.

Geschreven door Maggie Tillman.