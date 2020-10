Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft aangekondigd dat zijn eerste themapark, Super Nintendo World , volgend voorjaar zal openen in Universal Studios Japan in Osaka. Nintendo heeft ook aangekondigd dat het in oktober een Mario-café en -winkel zal openen in de Hollywood-wijk van Universal Studio, Japan.

Super Nintendo World zou worden geopend voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio, hoewel de opening uiteindelijk werd uitgesteld met de Spelen vanwege de pandemie. Het langverwachte park zal tal van Nintendo-thema-attracties hebben, compleet met een Mario Kart-rit.

Bovendien zal het park slimme polsbandjes gebruiken die zijn verbonden met een mobiele app, zodat bezoekers kunnen deelnemen aan een spel om munten te verzamelen.

Universal Studios en Nintendo hebben gezegd dat ze van plan zijn soortgelijke ervaringen te openen in de parken van Orlando, Hollywood en Singapore.

Wat betreft het nieuwe Mario-café, kun je eten bestellen zoals Mario en Luigi pannenkoeksandwiches en een Super Mushroom-drankje, terwijl de winkel merchandise zoals T-shirts verkoopt. In feite was de aankondiging van Nintendo over de uitgestelde opening van Super Nintendo World vooral gericht op het café en de winkel. Het bedrijf heeft verschillende weergaven gepubliceerd van hoe de ruimtes eruit zien en wat je daar kunt kopen.

Het Mario-café en de winkel zijn gepland om op 16 oktober 2020 te openen in de wijk Hollywood van Universal Studio, Japan. De verwachting is dat Super Nintendo World ongeveer zes maanden later, ergens in het voorjaar van 2021, zal openen.

Geschreven door Maggie Tillman.