Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om de 35e verjaardag van Super Mario te vieren, is er gratis een versie van Super Mario Bros beschikbaar voor leden van Nintendo Switch Online .

Het heet Super Mario Bros. 35 en is in wezen de eerste game in de serie, zoals oorspronkelijk uitgebracht op NES in 1985, maar met een twist. Het is een online multiplayer battle royale-game waarin 35 spelers strijden om de laatste te zijn.

Elk speelt door een getimede fase van Super Mario Bros. en als ze vijanden sturen, verschijnen ze op de schermen van rivalen. U kunt ook extra tijd verdienen om uw spel te verlengen. Degene die het langst overleeft, is de winnaar.

squirrel_widget_173043

Nu games als Fall Guys zo populair zijn, kan dit voor geweldige gevechten zorgen.

Dagelijkse uitdagingen en speciale gevechten zijn ook beschikbaar in de game.

Nintendo Switch Online-leden kunnen Super Mario Bros. 35 downloaden vanaf nu tot en met 31 maart 2021 - wanneer het niet langer beschikbaar zal zijn (volgens Nintendo).

Je kunt hier veel meer informatie vinden over de maandelijkse abonnementsservice van Nintendo . Het kost £ 3,49 / $ 3,99 per maand of £ 17,99 / $ 19,99 per jaar. Het maakt niet alleen online spelen mogelijk voor de meeste Switch-games, maar geeft ook toegang tot een uitgebreide verzameling NES- en SNES-games om op de console te spelen.

Geschreven door Rik Henderson.