Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft veel dromen laten uitkomen toen het een paar weken geleden Super Mario 3D All Stars aankondigde, waarmee werd bevestigd dat drie absoluut geliefde klassieke 3D Mario-games in heldere HD naar de Switch kwamen.

Tussen de Super Mario 64 van de Nintendo 64, de Super Mario Sunshine van de GameCube en de Super Mario Galaxy van de Wii, zullen drie van de meest gevierde games van de mascotte van het bedrijf op de Switch verschijnen, en dat veroorzaakte op zichzelf al genoeg feest.

Nu lijken mensen echter de game te bemachtigen voordat de game op vrijdag wordt uitgebracht, en er is een beetje onderzoek gaande over hoe Nintendo deze games heeft gekregen van drie oudere consoles die op zijn nieuwe hardware draaien.

Het lijkt erop dat er in alle drie de gevallen een zekere mate van emulatie plaatsvindt, in plaats van een volledige poort naar de architectuur van de switch. Dat is niet echt verrassend, aangezien het logischerwijs de eenvoudigste manier voor Nintendo lijkt om deze games aan de praat te krijgen zonder er enorme middelen aan te besteden.

Super Mario 3D All Stars is op internet gelekt.



Het lijkt erop dat alle games zijn geëmuleerd.



Galaxy en Sunshine draaien onder een Wii- en GameCube-emulator genaamd "hagi" (?), Mogelijk gemaakt door NERD (Nintendo of Europe-divisie).



Mario 64 draait onder een N64-emulator. Weet niet welke. - OatmealDome (@OatmealDome) 15 september 2020

Het is echter niettemin erg spannend, omdat het suggereert dat Nintendo werkende first-party emulators heeft gebouwd voor de Switch, met N64-, GameCube- en Wii-spellen.

Dat betekent dat dit het moment kan zijn waarop we hebben gewacht met het openen van de sluisdeur als het gaat om poorten met klassieke Nintendo-titels voor de Switch, of dat nu is via het Nintendo Switch Online-lidmaatschap zoals NES- en SNES-games, of afzonderlijk verkocht via de eShop.

Het is al een tijdje het gevoel dat Nintendo zeker een plan moet hebben om zijn retro-aanbod uit te breiden met ten minste de Nintendo 64, zo niet recentere generaties. Hoewel dit de weg daarvoor zou kunnen effenen, zal het misschien nog een tijdje niet verschijnen, in de aloude Nintendo-mode.

Geschreven door Max Freeman-Mills.