(Pocket-lint) - Nintendo speelt schijnbaar in op de strijd tussen Epic en Apple door een Switch-bundel met Fortnite-thema uit te brengen.

Dit is een limited edition-bundel die ieders favoriete draagbare console bevat, samen met een aantal andere traktaties voor Fortnite-fans. Het heeft een "exclusief" thema met blauwe en gele Joy-Cons, een Fornite-ontwerp aan de achterkant van de console en ook een bijpassend dock-ontwerp.

Naast het hippe console-ontwerp zijn er ook een paar hoogtepunten die Fortnite-liefhebbers zeker zullen plezieren.

De game is vooraf geïnstalleerd en met de meegeleverde Wildcat Bundle-downloadcode krijg je niet alleen toegang tot de Wildcat Outfit, maar ook tot een paar andere traktaties. Die omvatten een Sleek Strike Back Bling en extra stijlen, evenals 2.000 V-Bucks om in-game uit te geven.

Fortnite is natuurlijk niet nieuw voor Switch. Het bestaat al sinds juni 2018, maar het is zeker interessant om te zien dat Nintendo deze limited edition-console op zon tijdige manier uitbrengt. Nintendo zegt dat Fornite de meest gedownloade game is die ooit op zijn console in Europa is gelanceerd en dat er momenteel elke week miljoenen spelers tegen elkaar vechten op hun tvs of consoles.

Het helpt natuurlijk dat Fortnite gratis is om te spelen.

De Nintendo Switch Fortnite Special Edition-bundel van £ 279,99 kan vooraf worden besteld in de Nintendo Official UK Store, voorafgaand aan de lancering op 30 oktober 2020 in Europa. NitendoLife meldt ook dat de bundel vanaf 6 november beschikbaar zal zijn in Australië en Nieuw-Zeeland.

Geschreven door Adrian Willings en Maggie Tillman.