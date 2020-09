Nintendo bereidt zich voor op Switch Pro door te vragen om 4K-ready games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft naar verluidt ontwikkelaars gevraagd om "hun games 4K-ready te maken", met geruchten dat er een Nintendo Switch Pro op komst is.

De Japanse gaminggigant plant naar verluidt een geüpgraded Switch-model voor 2021 en heeft daarom een reeks ondersteunende games nodig.

Sinds begin 2019 gaan er geruchten over een Switch Pro - of Nintendo Switch 2 zoals het anders wordt genoemd. Hoewel we later dat jaar wel een toevoeging aan de familie kregen, was het de alleen draagbare Switch Lite .

Nu is de speculatie van kracht teruggekeerd en heeft er iets meer gewicht achter.

Bloomberg beweerde dat verschillende ontwikkelaars de nieuwsdienst - anoniem - hadden verteld over het nieuwe verzoek van Nintendo.

De Nintendo Switch Pro zou een snellere processor en GPU hebben, plus het dubbele RAM-geheugen van de bestaande Switch. Ook de opslag zal naar verluidt worden vergroot om de extra ruimte die nodig is voor 4K-games op te vangen.

We zullen dit jaar waarschijnlijk niet veel meer te weten komen, aangezien het bedrijf duidelijk inhoudt om Xbox en PlayStation het uit te laten vechten in de next-gen console-oorlog, terwijl het zijn eigen ongelooflijke succesverhaal voortzet met de Switch en Switch Lite.

Daartoe meldt Bloomberg ook dat de productie op de Switch enorm is verhoogd, waarbij Nintendo hoopt dit boekjaar maar liefst 30 miljoen exemplaren te verkopen.

Geschreven door Rik Henderson.