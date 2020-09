GameCube Portable had de eerste Nintendo Switch kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo werkte naar verluidt aan een console die zowel draagbaar als gedokt spel bood lang voordat de Switch .

Een onlangs ontdekt Nintendo- voorstel toont een versie van de GameCube die werd geleverd met een eigen scherm en de mogelijkheid om verbinding te maken met een tv.

De GameCube Portable, zoals hij wordt genoemd, verschijnt in een schematisch diagram waarvan wordt aangenomen dat het deel uitmaakte van de veel gepubliceerde gigaleak van Nintendo-gegevens, die ook ontwerpnotities, illustraties en broncode voor games bevatten - waaronder enkele die nooit waren vrijgelaten.

Geplaatst door Twitter-gebruiker @LuigiBlood, laat het zien dat het dock zelfs met een eigen tv-tuner had kunnen komen.

Het dock had GC-controllerpoorten, SD-kaart / GC-geheugenkaartsleuf, AV-uitgang en vervolgens een optionele tv-tuner + MPEG4-encoder en draadloze dingen. pic.twitter.com/FW5848Wdy0 - LuigiBlood (@LuigiBlood) 2 september 2020

Helaas was de Nintendo GameCube een van de minst succesvolle consoles van het bedrijf, ook al had hij een trouwe, toegewijde fanbase. Veel van zijn exclusieve games werden ook zeer vereerd, waaronder Super Mario Sunshine, dat binnenkort beschikbaar zal zijn voor Nintendo Switch als onderdeel van de Super Mario 3D All-Stars-collectie .

We weten niet precies wanneer de GameCube Portable-plannen werden opgesteld, maar aangezien de console in 2007 werd stopgezet en de Switch voor het eerst werd uitgebracht in 2017, duurde het minstens een decennium voordat Nintendo besloot om het idee opnieuw te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.