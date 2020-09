Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast Super Mario 3D All-Stars , de remaster van Super Mario 3D World en de nieuwe speciale editie Game & Watch, viert Nintendo het 35-jarig jubileum van Mario met een product dat Mario Kart tot leven brengt - brullend en gierend door je huis.

Mario Kart Live: Home Circuit is deels spel, deels op afstand bestuurbare speelgoedset. Het is ontwikkeld door Velan Studios en maakt gebruik van mixed reality op een Nintendo Switch- of Switch Lite- scherm, gecombineerd met een speelgoedkart met een ingebouwde camera.

Spelers kunnen thuis hun eigen banen maken en vervolgens met een fysieke kart of twee rond obstakels racen met de Switch als controller. Het spelscherm overlapt de kenmerkende Mario Kart-elementen, zoals power-ups, munten en andere racers, zodat je nog steeds de authentieke ervaring krijgt, behalve dat de achtergrond je woonkamer of keuken is.

En ja, rode schelpen zijn ook inbegrepen.

"We hebben de eerste mixed reality-hardware en game-prototype uitgevonden om de opwinding van het racen in de echte wereld echt te combineren met het spel en gevoel van een videogame. We lieten de ervaring aan Nintendo zien en waren blij dat ze het potentieel ervan inzagen", aldus de CEO. van Velan, Karthik Bala.

"Dat was het begin van een prachtige meerjarige creatieve samenwerking, die Mario Kart Live: Home Circuit werd. We kunnen niet wachten om te zien op welke creatieve manieren fans spelen als ze als Mario en Luigi om hun eigen creaties racen."

Mario Kart Live: Home Circuit is beschikbaar vanaf 16 oktober. De prijzen moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.