Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na veel speculatie heeft Nintendo aangekondigd dat het Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy naar de Nintendo Switch zal brengen . Maar het beste nieuws is dat alle drie de geremasterde games in één pakket beschikbaar zullen zijn.

Super Mario 3D All-Stars is vanaf 18 september beschikbaar en geoptimaliseerd voor de nieuwste console, inclusief hogere resoluties. Het pakket bevat ook een in-game muziekmodus om te genieten van de muziek en liedjes uit alle drie de games.

De verpakte versie wordt op beperkte basis uitgebracht als een fysieke set, terwijl de digitale collectie ook beperkt beschikbaar zal zijn - tot maart 2021. Het is nu beschikbaar om te pre-orderen.

Super Mario 3D All-Stars wordt uitgebracht als onderdeel van het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros.Andere apparaten en games die worden uitgebracht, zijn onder meer een remaster van Super Mario 3D World - voorheen alleen voor Wii U. Het zal Bowsers Fury toevoegen, met details op die extensie komt later. De game komt in februari uit.

Er zal nieuwe Amiibo worden uitgebracht, evenals een speciaal Limited Edition Game & Watch-systeem.

Game & Watch: Super Mario Bros zal Super Mario Bros in kleur bevatten, plus de Lost Levels en de originele Mario Game & Watch-titel uit de jaren 80 in één handheld.

Een laatste stukje nieuws over games is dat de originele Super Mario All-Stars - een verzameling van de originele platformgames die oorspronkelijk voor SNES zijn uitgebracht - nu gratis beschikbaar is als onderdeel van Nintendo Switch Online.

Tijdens de festiviteiten zullen nog veel meer producten beschikbaar komen. We brengen u op de hoogte zodra ze worden vrijgegeven.

Geschreven door Rik Henderson.