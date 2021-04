Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toegankelijkheid is de afgelopen jaren gelukkig een belangrijk aandachtspunt geweest in de game-industrie, aangezien alle grote consolefabrikanten zich meer bewust zijn geworden van enkele van de eenvoudige stappen die ze kunnen nemen om ervoor te zorgen dat hun games gemakkelijker door iedereen kunnen worden gespeeld.

Hoewel Microsoft een echt indrukwekkend pad heeft gebaand met de Xbox Adaptive Controller , waardoor het besturen van games in feite een grenzeloos aanpasbaar bedrijf wordt, heeft Nintendo onlangs de software van de Switch bijgewerkt met een uiterst belangrijke wijziging die ook veel goed zal doen: het opnieuw toewijzen van knoppen.

Dit betekent in wezen dat je nu kunt wijzigen welke knoppen welke functies activeren op de Joy-Cons en Pro Controller van de Switch, wat enorm handig is als bepaalde knoppen op een controller moeilijker te gebruiken zijn, zoals de triggers.

Het opnieuw toewijzen is echter alleen beschikbaar op officiële Nintendo-controllers, wat betekent dat het niet werkt als je een paar dollar hebt bespaard door voor een alternatief van een derde partij te gaan. Het werkt voor Joy-Con-controllers, de Nintendo Switch Pro-controller en voor de ingebouwde knoppen van de Switch Lite.

U kunt vijf "favoriete" profielen van knoplay-outs voor elke controller opslaan, die u vervolgens sneller kunt wisselen, wat betekent dat u een paar verschillende lay-outs kunt instellen voor verschillende games die u speelt.

Het beste van alles is dat het geen moeilijk proces is om te starten - volg gewoon de stappen die we hieronder hebben uiteengezet om uw eigen aangepaste besturingsschemas te maken zoals u dat wilt.

Tik op het startmenu van je Switch of Switch Lite op het tandwiel Instellingen om het menu Instellingen te openen



Ga naar Controllers en sensoren en tik op het submenu



Tik op Knoptoewijzing wijzigen, kies vervolgens de controller die u opnieuw wilt toewijzen en tik op Wijzigen



Kies om de beurt elke knop en selecteer een opnieuw toegewezen optie om eraan toe te wijzen



Als je klaar bent, tik je op Gereed



Als je de configuratie wilt opslaan, tik je op Opslaan als een voorinstelling



Om je controller terug te zetten naar de standaardlayout, tik je op Reset

Dat is alles wat er is - door deze stappen te volgen, kunt u uw bedieningselementen zo veel of zo weinig opnieuw toewijzen als nodig is, wat het soort instellingen vertegenwoordigt dat hopelijk binnenkort volledig standaard zal zijn in de branche.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 15 februari 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Geschreven door Max Freeman-Mills.