Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jarenlang was het een beetje vervelend om de gegevens op je Nintendo Switch of Switch Lite te beheren - om te beginnen hebben beide behoorlijk schamele 32 GB opslagruimte aan boord.

Dat betekent dat veel Switch-bezitters microSD-kaarten hebben gekocht om hun opslaghorizon aanzienlijk uit te breiden, maar er bleef één ergernis over. Tot voor kort kon je geen gegevens verplaatsen tussen je Switch en je uitgebreide opslag: waar je ook voor koos om een gedownloade game te installeren, daar bleef het.

Gelukkig heeft Nintendo onlangs de software van de Switch bijgewerkt en kun je voor het eerst software tussen locaties verplaatsen. Het beste van alles is dat het heel gemakkelijk is om te doen - volg gewoon de stappen die we hieronder hebben uiteengezet.

Tik in het startmenu van je switch op het tandwiel Instellingen om het menu Instellingen te openen



Blader door dit menu totdat u bij Gegevensbeheer komt en open dat submenu.



Selecteer Gegevens verplaatsen tussen systeem / microSD-kaart.



Kies welke games en apps u wilt verplaatsen en selecteer vervolgens OK om de overdracht te starten.

Zo simpel is het! Als je klaar bent met de overdracht, zou je een nieuw vrijgekomen Switch moeten hebben, of zelfs een leger microSD-kaart. Dat zou kunnen betekenen dat, als je onderweg meer dan één opslagkaart hebt, het een stuk gemakkelijker is om de game die je elke dag speelt op de Switch zelf te zetten, zodat hij altijd voor je beschikbaar is - Animal Crossing , iedereen ?

Geschreven door Max Freeman-Mills.