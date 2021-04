Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de leukste functies van Animal Crossing: New Horizons is iets dat NookPhone wordt genoemd. Het is eigenlijk een smartphone-achtige gadget die Tom Nook je geeft kort nadat je naar je huis op het eiland bent verhuisd. De NookPhone heeft apps, waaronder een camera waarmee je screenshots van je gameplay kunt maken.

Animal Crossing: New Horizons was een van de topgames van 2020 en het gaat nog steeds een jaar na de release. Daarin speel je de rol van een mens die naar een met dieren gevuld eiland verhuist om het proces van het creëren van een leven voor jezelf te beginnen. Je mag een huis bouwen en kiezen hoe je het inricht. Maar een van de beste aspecten van Animal Crossing is de mogelijkheid om de ervaring met vrienden te delen, of het nu gaat om het pronken met de lelijkste buren van je eiland of opscheppen over je onberispelijke interieurontwerpvaardigheden.

Dat is wanneer de NookPhone van pas komt - omdat u deze kunt gebruiken om schermafbeeldingen van uw huis te maken om met anderen te delen.

Naar de camera-app van de NookPhone gaan is eenvoudig genoeg:

Druk gewoon op de linkertrigger om uw NookPhone te openen. De eerste applicatie, linksboven in je NookPhone-menu, is de camera-app. Open de camera en er verschijnt een HUD (heads-up display) op je scherm. Dit toont al uw opties, inclusief filters, zoom en frames. Wanneer u de scène heeft ingesteld, maakt u uw foto door op de knop + te drukken Je kunt je personage naar de camera laten kijken door de rechterbumper te gebruiken.

Het officiële Twitter-account van Animal Crossing heeft een video gedeeld om te laten zien hoe de camera-app van de NookPhone werkt:

NookPhone-apps

Met de Camera-app kun je fotos van je dagelijkse leven maken, die vervolgens worden opgeslagen in het album op je #NintendoSwitch . Met zoomregelaars en filters kunt u eenvoudig precies de fotos maken die u wilt! Goed nieuws voor mensen die graag hun herinneringen aan het eiland willen vastleggen, hm? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing) 10 maart 2020

Je kunt al je screenshots terugvinden in je Nintendo-album:

Open je Nintendo voor het startscherm. Vind de blauwe albumapplicatie die beschikbaar is onder je lijst met games.

Naast schermafbeeldingen kunt u met NookPhone in New Horizons Nook Miles volgen - of punten die u verdient als u taken uitvoert zoals onkruid plukken. En je kunt de NookPhone gebruiken om andere spelers op je eiland te bellen voor een coöp-sessie. De game ondersteunt ook NookLink. Dit is te vinden in de NSO-app en laat je spraak- en tekstchatten met andere spelers.

Voor meer Animal Crossing-tips en -trucs bekijk je onze New Horizons-beginnershandleiding , of je kunt gewoon onze recensie van het spel bekijken .

