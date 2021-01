Specificaties, geruchten en features van Nintendo Switch Pro of Switch 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo heeft veel succes gehad sinds de lancering van de Nintendo Switch en zijn opvolger, de Switch Lite .

De serie eindigt echter niet met die twee. We verwachten volledig dat Nintendo een krachtigere versie van de console zal uitbrengen, ofwel de Nintendo Switch 2 of Switch Pro. En het zou later dit jaar kunnen aankomen.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de Nintendo Switch Pro ...

Getipt voor 2021

Er gaan geruchten over een Nintendo Switch 2 of Switch Pro sinds begin 2019, toen The Wall Street Journal in maart van dat jaar sprak met "leveranciers van onderdelen en softwareontwikkelaars". Ze beweerden dat een verbeterde versie van de Switch, gericht op de meer toegewijde, hardcore gamer, in ontwikkeling was en eind 2019 / begin 2020 uit zou kunnen komen.

Maar hoewel een getweakte versie van de bestaande Switch uiteindelijk het eerste gen-model verving, vond Nintendo-president Shuntaro Furukawa het nodig om te ontkennen dat er op dat moment een vervangende of geüpgradede Switch zou worden uitgebracht: "Wij geloven dat het belangrijk is om door te gaan met communiceer de aantrekkingskracht van beide Nintendo Switch-systemen en breid de geïnstalleerde basis uit, "zei hij. "Houd er rekening mee dat we geen plannen hebben om in 2020 een nieuw Nintendo Switch-model te lanceren."

Dat geldt echter niet voor 2021, en verschillende industrieanalisten voorspelden in januari dat een Switch Pro / Switch 2 deel zal uitmaken van de plannen van Nintendo voor het jaar.

Dr. Serkan Toto van Kantan Games leidde de aanklacht toen hij met Gamesindustry.biz sprak: "Ik voorspel dat er tijdens het volgende financiële jaar van Nintendo een verbeterd 4K-apparaat komt", zei hij.

Dit werd ondersteund door andere analisten, waaronder Piers Harding-Rolls of Ampere Analysis: "Ik heb momenteel een bijgewerkte versie van de Switch in mijn voorspellingen voor 2021", voegde hij eraan toe.

Zal gebaseerd zijn op een nieuwe aangepaste chipset van Nvidia Tegra

Opslag en RAM ingesteld om een boost te krijgen

4K-uitvoer waarschijnlijk echter met een intern Full HD-scherm

Hoewel de Nintendo Switch Lite vergelijkbare interne hardware heeft als de bestaande Switch, krijgt de Switch Pro een grondiger revisie. Volgens de Japanse site Gamepedia heeft het een aantal indrukwekkende interne specificaties.

Het RAM-geheugen zou 8 GB zijn, het dubbele van dat in de huidige console, terwijl de opslag aan boord een flinke stijging zal krijgen naar 128 GB. De bestaande Switch heeft maar 32GB aan opslagruimte en vereist bijna dat je een microSD-kaart koopt als je meer dan één game wilt opslaan.

Verwacht dat er een nieuw aangepast hardwareplatform komt dat alles ondersteunt - waarschijnlijk weer een Nvidia Tegra gebaseerd op nieuwere ARM-technologieën dan voorheen.

Switch Pro ondersteunt ook 4K-uitvoer. Het heeft echter geen ingebouwd 4K-scherm. Het heeft in plaats daarvan waarschijnlijk een 1080p-scherm (een verbetering ten opzichte van de 720p-weergave op de huidige Switch). 4K-uitvoer naar een tv zal echter aankomen - niet in de laatste plaats om gelijke tred te houden met de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Sommigen hebben gesuggereerd dat het ingebouwde scherm Mini LED-achtergrondverlichtingstechnologie zou kunnen gebruiken - zoals bepleit door tv-fabrikanten zoals LG en TCL.

Volledige compatibiliteit met eerdere versies waarschijnlijk

Zal zeker Joy-cons hebben

Alle games voor de nieuwe Nintendo Switch kunnen worden afgespeeld op de bestaande Switch en vice versa (de Switch Lite heeft enkele beperkingen omdat bewegingsgestuurde games niet werken vanwege het ontbreken van afneembare Joy-Cons).

Achterwaartse compatibiliteit is iets waar Nintendo traditioneel aan vasthoudt, met verschillende generaties GameBoys- en DS-consoles die allemaal achterwaarts compatibel zijn.

Dus om te zien welke games werken op Nintendo Switch Pro, hoef je alleen maar te kijken naar het komende schema met Switch-titels.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Switch 2 / Switch Pro:

Verschillende gerespecteerde analisten uit de game-industrie vertelden Gamesindustry.biz dat de Switch Pro deel zal uitmaken van de grote push van Nintendo in 2021. Ze voorspellen ook dat de Switch-serie Xbox Series X / S en PS5 zal overtreffen, wanneer deze wordt versterkt door de nieuwe machine.

De volgende Nintendo Switch zou volgens de Economic Daily News (via Reddit ) Mini LED-displaytechnologie kunnen gebruiken. Als dit het geval is, krijgt het ingebouwde scherm een beter contrast, nauwkeurigere kleuren en zwartwaarden, zelfs HDR.

Volgens Bloomberg heeft Nintendo game-ontwikkelaars gevraagd om 4K-versies van hun Switch-games te bouwen ter voorbereiding op een verbeterde console.

De nieuwe Switch zal volgens Bloomberg begin 2021 bij ons zijn. De site zegt dat Nintendo "meer rekenkracht en 4K high-definition graphics zal toevoegen" en dat het nieuwe model waarschijnlijk een verbeterde maar aangepaste versie van de Nvidia Tegra-chipset zal hebben op basis van nieuwere ARM-technologieën.

Het overduidelijke tekort aan Switch-consoles bij de meeste retailers was inderdaad een symptoom van het succes dat de hybride van Nintendo blijft genieten. Er werden in het eerste kwartaal van 2020 meer dan 5,5 miljoen exemplaren van verkocht , waarmee de Switch tot 61,44 miljoen levenslange verkopen is gestegen, een groot succes als je bedenkt hoe slecht de Wii U ervoor mislukte. Ook de switchproductie kreeg hierdoor een boost .

Nintendo-president Shuntaro Furukawa verklaarde dat er op dit moment "geen plannen" zijn voor een vervangende of geüpgradede Switch. "We zijn van mening dat het belangrijk is om de aantrekkingskracht van beide Nintendo Switch-systemen te blijven communiceren en het aantal geïnstalleerde systemen uit te breiden", zei hij. "Houd er rekening mee dat we geen plannen hebben om in 2020 een nieuw Nintendo Switch-model te lanceren."

Nintendo kondigde de lancering aan van een officiële Switch Stylus , maar het lijkt erop dat er misschien nog meer komt , nu het team met arendsogen van LetsGoDigital een nieuw patent van Nintendo heeft gevonden om stylusfuncties rechtstreeks toe te voegen aan de bestaande Joy-Cons van gebruikers.

The Wall Street Journal sprak in maart 2019 met "leveranciers van onderdelen en softwareontwikkelaars", die beweerden dat er een verbeterde versie van de Switch op komst is, gericht op de meer toegewijde, hardcore gamer.

Geschreven door Rik Henderson en Dan Grabham.