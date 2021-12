Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nintendo streamt op woensdag 15 december een nieuwe videopresentatie.

De showcase zal zich volgens Nintendo richten op indiegames die naar de Nintendo Switch komen.

Hier is wanneer het begint en andere informatie.

Maak je klaar voor een nieuwe #IndieWorld- showcase die op 15/12 om 17.00 uur (Britse tijd) arriveert! Luister naar ongeveer 20 minuten informatie over aankomende indiegames die naar #NintendoSwitch gaan.



Bekijk het morgen hier live: https://t.co/t4t7NCPoH1 pic.twitter.com/FWhr5xUnj8 — Nintendo VK (@NintendoUK) 14 december 2021

De vooraf opgenomen stream wordt voor het eerst uitgezonden op woensdag 15 december 2021 om 17.00 uur GMT. Dit zijn de tijden voor uw locatie:

Westkust VS: 9.00 uur PT

Oostkust VS: 12.00 uur ET

VK: 17.00 uur GMT

Centraal-Europa: 18:00 uur CET

Je kunt het bekijken via de video die bovenaan deze pagina is ingesloten, dus maak een bladwijzer voor deze pagina om samen met ons te bekijken.

Het zal ook rechtstreeks beschikbaar zijn via het YouTube-kanaal van Nintendo UK .

De presentatie duurt ongeveer 20 minuten en is vooral gericht op indie-games die binnenkort voor de Nintendo Switch uitkomen.

Nu de meeste grote releases van het jaar achter de rug zijn, zijn er nog steeds enkele kleinere games in het verschiet en hoewel we niet zeker kunnen weten welke er zullen verschijnen, weten we zeker wat we zouden willen zien - wat nieuws over de lange -verwachte Hollow Knight: Silksong!

Verder tasten we in het duister, dus we zullen moeten afwachten wat Nintendo voor ons heeft. Zie voor meer Nintendo-nieuws de hub van Pocket-lint hier .

Beste PS5-games 2021: geweldige PlayStation 5-titels om op te halen Door Max Freeman-Mills · 15 December 2021