Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch is een enorm succes sinds de lancering in het voorjaar van 2017 en is nog steeds regelmatig uitverkocht bij meerdere retailers, zelfs na de lancering van de PS5 en Xbox Series X.

Het heeft ook een aantal fantastische games gespeeld, waaronder The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey en Super Smash Bros. Ultimate, en er komen er nog meer bij.

Maar als je je eigen Switch hebt, wat kun je er dan nog meer mee doen dan games spelen? En welke tips en trucs kun je leren om de ervaring te verbeteren? Lees verder.

Als je een ouder bent en voor een kind een Nintendo Switch hebt gekocht of verwacht dat het door het hele gezin wordt gespeeld, zijn er enkele geweldige manieren om leeftijdsbeperkingen en communicatie-opties voor jongere kinderen in te stellen. Nintendo biedt ouderlijk toezicht op de console zelf en via een aparte applicatie voor iOS en Android.

Hier leest u hoe u ze instelt:

Ga naar de optie Systeeminstellingen op het hoofdscherm, zowel in de handheld- als in de dock-modus. Blader door de linkerbalk naar de optie Ouderlijk toezicht en klik (of tik op als u het touchscreen gebruikt). Klik op Instellingen voor ouderlijk toezicht, het gemarkeerde vak aan de rechterkant van het scherm. Hierdoor wordt een pagina geopend die twee opties biedt: je kunt eenvoudig ouderlijk toezicht instellen door de gameplay te beperken op leeftijd, zodat alleen games met een bepaalde classificatie kunnen worden gespeeld, of je kunt complexere ouderlijk toezicht instellen via een speciale smartphone-app voor de iPhone. of Android. Als u ervoor kiest om de gameplay op de console zelf te beperken, kunt u de leeftijdsgrenzen van verschillende functies, zoals de games, instellen en of de gebruiker screenshots kan posten die op de Switch zijn gemaakt op sociale netwerken. Communicatie met andere spelers kan ook worden beperkt. Het is mogelijk om je Nintendo-account te koppelen aan het Nintendo Switch-profiel van een kind, zodat ze games kunnen kopen in de online Nintendo eShop. Als u die optie heeft geïnstalleerd, kunt u deze ook beperken. De instructies staan in dat geval op de Switch. De beschikbare beperkingsniveaus zijn Tiener, Kind, Jong kind of u kunt de opties zelf aanpassen. Je kunt ook opties instellen via de Nintendo Switch-app Ouderlijk toezicht voor iPhone en Android. Download het van uw relevante app store op uw smartphone en volg de instructies op het scherm. Je moet het aan je Nintendo-account en de Switch koppelen via een code die wordt verzonden. Het is heel eenvoudig te volgen. Eenmaal gekoppeld, kunt u de app niet alleen gebruiken om de inhoudsbeperkingen in te stellen volgens de opties op de console zelf, maar u kunt deze ook gebruiken om de hoeveelheid speeltijd in te stellen die een kind kan hebben. De console laat ze niet spelen na de vastgestelde periode. Dit is ook per profiel in te stellen aangezien je op de Nintendo Switch zelf verschillende profielen kunt aanmaken. Dit wordt gedaan wanneer de console voor het eerst wordt gebruikt. Als alternatief kunt u nieuwe "Gebruikers" toevoegen in de Systeeminstellingen onder het tabblad "Gebruiker".

Wanneer je je Nintendo Switch voor het eerst opstart, wordt je gevraagd om een profiel in te stellen, een pictogram te kiezen en zelfs een Nintendo Store-account aan te maken.

Als je later je avatar wilt wijzigen, hoef je alleen maar naar je profielpagina te gaan door op je pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm te tikken, ga naar "Gebruikersinstellingen" en naar "Pictogram bewerken". Daar vind je tal van Nintendo-personages om uit te kiezen, of je kunt een Mii-personage selecteren of maken.

De Nintendo Switch is niet regio-vergrendeld, dus je kunt technisch gezien overal ter wereld games kopen en ze op je console spelen, ongeacht de herkomst.

Als u echter een digitale inwisselcode uit een ander land koopt, moet u door een paar hoepels springen om deze te laten werken.

Eerst moet je een profiel aanmaken in het land waar de game vandaan komt. Alleen profielen uit een bepaald land kunnen de specifieke online eShop binnengaan om de code van dat land in te wisselen. Gelukkig is het gratis en heeft het geen invloed op je hoofdprofiel.

Ga naar Systeeminstellingen en vervolgens naar Gebruiker. Tik op Nieuwe gebruiker toevoegen en het zal u vragen om een pictogram en een bijnaam voor het nieuwe profiel in te stellen. Als u klaar bent, moet u een nieuwe gebruiker online registreren, via een smartphone, tablet of pc. U wordt door het proces geleid, waarbij de console en de online website u instructies geven.

Zorg ervoor dat u een extra e-mailadres bij de hand heeft, want dit vereist verificatie. Zorg er ook voor dat u het land van het profiel correct kiest, dwz. het land waar het spel vandaan komt.

Eenmaal aangemaakt, kunt u inloggen in de eShop op uw switch met het nieuwe profiel en ziet u dat de valuta is gewijzigd. U kunt uw code inwisselen via de menuoptie in de zijbalk.

Het mooie is dat zodra een game is gedownload, deze kan worden gespeeld door elk van de profielen op de Switch, dus je kunt je originele gebruikersnaam gebruiken. Het enige dat u moet onthouden, is dat als u het verzonnen profiel verwijdert, u de toegang verliest tot het gedownloade spel dat eraan is toegewezen.

Je moet een abonnement hebben op Nintendo Switch Online om de overgrote meerderheid van online multiplayer-games te spelen. Het kost £ 3,79 per maand (of £ 6,99 voor drie maanden, £ 17,99 voor een jaar).

squirrel_widget_173043

Sommige zijn gratis om online te spelen en vereisen geen lidmaatschap - zoals Fortnite - maar de meeste zijn dat niet.

Je moet ook vertrouwde vrienden toevoegen om direct online tegen hen te spelen.

Dit doe je door degene toe te voegen waarmee je eerder hebt gespeeld op andere Nintendo-consoles of via een "Vriendcode" - een unieke code van 16 cijfers die een vriend je kan geven. Evenzo kunt u een vriend uw code in ruil daarvoor geven.

Het is te vinden op je profielpagina op je console - irritant is dat je dit niet online kunt vinden op je telefoon of computer. Om een vriendcode toe te voegen, moet u naar de optie "Vriend toevoegen" in de profielinstellingen gaan en op "Zoeken met vriendcode" tikken.

Er is een microSD-kaartsleuf onder de achterste standaard op de console en we raden u ten zeerste aan om een kaart te kopen die u erin kunt steken, anders heeft u binnenkort geen opslagruimte meer.

Games op Nintendo Switch kunnen, zelfs als je cartridge-versies hebt gekocht, meerdere gigabytes in beslag nemen. The Elder Scrolls: Skyrim neemt bijvoorbeeld meer dan 14 GB in beslag en aangezien de Switch slechts 32 GB intern geheugen heeft, met iets meer dan 25 GB daarvan bruikbaar, zal die ene game meer dan de helft van de schijf vullen.

De digitale versie van LA Noire vereist op zichzelf 29 GB, dus je hebt een microSD-kaart nodig om deze te downloaden en af te spelen.

Gelukkig kan de switch vele soorten microSD-kaarten accepteren en hoeven ze de bank niet kapot te maken.

squirrel_widget_173152

Het ondersteunt microSD-, microSDHC- en microSDXC-standaarden tot UHS-I-classificatie. Hoe sneller de kaart, hoe beter de prestaties, maar we gebruiken de bovenstaande Samsung Evo 128GB-kaart en hij doet het prachtig zonder al te veel te kosten. Andere opslagformaten zijn ook beschikbaar.

Het mooie van de Nintendo Switch is dat je hem niet alleen thuis op een groot scherm kunt spelen, maar er ook mee kunt spelen tijdens je reizen. In dat geval zult u de levensduur van de batterij echter een beetje beklemmend vinden, met een gemiddelde levensduur van een enkele lading tussen twee en drie uur spelen.

Er zijn echter manieren om de batterij wat meer leeg te maken, door de helderheid van het scherm aan te passen op de instellingenpagina. De console heeft een automatische helderheidsinstelling die standaard is ingeschakeld, maar je kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen en de helderheid omlaag te schuiven om de batterij te sparen.

U kunt er ook voor kiezen om de trilling van de controller uit te schakelen in de systeeminstellingen - onder "Controllers en sensoren" - waardoor ook de batterij langer meegaat.

Als je een lange trein- of vliegtuigreis plant, zorg er dan voor dat je ook een draagbare accu bij de hand hebt om je console onderweg op te laden. Gelukkig kun je er tegenwoordig goedkoop een krijgen en aangezien de Switch een batterij van 4310 mAh heeft, zullen veel van hen je console twee keer of vaker opladen voordat ze zelf opnieuw moeten worden opgeladen.

De aard van de draagbaarheid van de switch betekent dat hij een klein risico loopt: u neemt hem constant in en uit zijn dock en draagt hem overal mee naartoe. Onze eerste grote aanbeveling is om een schermbeschermer te kopen, die helemaal niet duur hoeft te zijn.

squirrel_widget_173151

We hebben deze beschermers van amFilm gebruikt, en ze zijn gemakkelijk aan te brengen en betrouwbaar. We zijn door hen gered van meerdere kraken en krassen, en dat is echt alles wat je kunt vragen.

squirrel_widget_173162

Een hoesje is ook een goed idee als u wilt profiteren van het aanpassingsvermogen van de Switch. We houden van dit slanke aanbod van Tomtoc, dat de benodigdheden veilig houdt terwijl je rondreist. Er zijn andere, grotere koffers beschikbaar om meer accessoires en controllers in te pakken.

Er gaat niets boven het kopen van een spel, het downloaden en op elk gewenst moment kunnen spelen zonder de cartridge te hoeven uitgraven, maar er zijn een paar voordelen aan het kopen van de fysieke exemplaren in plaats van het gebruiken van de Nintendo eShop.

De eerste is de prijs. Games in de Nintendo eShop zijn vaak veel duurder dan bijvoorbeeld op Amazon .

Ten tweede kan het downloaden en installeren van games enige tijd duren, afhankelijk van uw breedbandsnelheid thuis. Zelfs voor sommige fysieke exemplaren is sowieso een deel van het spel nodig om te downloaden - plus updates en patches voor de eerste dag - maar een paar optredens zullen minder tijd in beslag nemen dan 20 GB of meer.

Ten slotte, zoals we hierboven hebben uitgelegd, kunnen digitale downloads veel opslagruimte in beslag nemen en als je geen stevige microSD-kaart hebt, zal je de capaciteit snel vullen.

squirrel_widget_173153

Hoewel de meegeleverde Joy-Cons goed werken als een aparte controller met de Grip, raden we je aan om jezelf te trakteren op een Pro Controller als je van plan bent om games op een groot scherm te spelen wanneer deze in het dock is geplaatst.

Bewegingsgames hebben er natuurlijk niet echt een nodig, maar games als Zelda: Breath of the Wild en Skyrim spelen beter met de officiële controller.

Een andere aankoop die u misschien wilt overwegen als u van plan bent uw Switch in meer dan één kamer te spelen, is een tweede dock. Ja, de Switch zelf wordt geleverd met een scherm en is draagbaar, maar mocht je hem op verschillende televisies in bijvoorbeeld de woonkamer en een slaapkamer willen afspelen, dan is een extra dock een betere oplossing dan de meegeleverde dock steeds te verplaatsen. .

Je kunt de officiële Nintendo-versie kopen voor ongeveer £ 100, maar er zijn ook andere versies van derden beschikbaar voor minder, soms meer dan de helft van de prijs. Zorg ervoor dat u er een kiest met een "chip" of "moederbord" die in de beschrijving wordt vermeld, anders laadt het uw console op, maar voert het geen video uit naar een tv.

Een andere optie, om ervoor te zorgen dat zelfs wanneer u onderweg bent, tv-weergave binnen handbereik is, is door een draagbare dockingoptie te kopen. Hiermee kun je in een mum van tijd op een tv aansluiten, zonder dat je een dock nodig hebt om in te zitten, en het is een geweldige manier om aan te sluiten zonder dat je een omvangrijk dock nodig hebt. Ze zijn ook leuk en betaalbaar.

squirrel_widget_173154

De switch is lang genoeg uit geweest dat er absoluut talloze accessoires beschikbaar zijn voor de console, officieel en anderszins. Als je Bluetooth-audio of stuurwielgrepen wilt, of hoesjes die de batterij een boost geven, kun je die allemaal en meer vinden.

Praktisch gezien hebben we een lijst met enkele van de beste Switch-accessoires op de markt , dus bekijk dat zeker als je op zoek bent naar inspiratie.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Max Freeman-Mills.