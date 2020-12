Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nintendo Switch heeft een eigen, betaalde abonnementsservice die nodig is om online te spelen.

Nintendo Switch Online stelt Switch-bezitters echter niet alleen in staat om veel games online te spelen, het lidmaatschap biedt ook een groeiende selectie van gratis klassieke games om te downloaden, waaronder enkele van de klassieke Super Mario-games.

Dus hier is alles wat je moet weten over Nintendo Switch Online, inclusief de prijs, gezinsabonnementen en wat het te bieden heeft.

Switch Online is het equivalent van Nintendo voor PlayStation Plus en Xbox Live Gold . Het is een betaalde abonnementsservice die u toegang geeft tot online multiplayer-games voor veel games, plus andere voordelen en functies.

Je moet een Nintendo Switch Online-lid zijn om de overgrote meerderheid van de games online te spelen. Je kunt nog steeds games spelen zoals Splatoon 2 en Mario Kart 8 Deluxe in singleplayer of lokale multiplayer, maar je kunt niet via internet tegen je vrienden spelen als je geen actieve Nintendo Switch Online hebt. abonnement.

Er is een grote bibliotheek met Nintendo Entertainment System-spellen beschikbaar om zonder extra kosten te spelen. Klassiekers als Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Donkey Kong en The Legend of Zelda worden allemaal aangeboden.

Switch Online-leden krijgen ook de kans om een selectie SNES-spellen te spelen. Net als de NES-bibliotheek is een steeds grotere selectie Super Nintendo-titels, zoals Super Mario World en Mario Kart, beschikbaar via een gratis te downloaden app.

Dit verandert je Nintendo Switch effectief in een NES Classic Mini of SNES Classic Mini .

NES

Avonturen van Lolo

Ballongevecht

Basketbal

Blaster Master (+ SP-versie)

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Dubbele draak

Double Dragon II: The Revenge

Dr.Mario (+ SP-versie)

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Ghostsn Goblins (+ SP-versie)

Gradius (+ SP-versie)

IJs klimmer

Ijshockey

Reis naar Silius

Kid Icarus (+ SP-versie)

Kirbys Adventure (+ SP-versie)

Kung-Fu-helden

Mario Bros.

Metroid (+ SP-versie)

Mighty Bomb Jack (+ SP-versie)

NES Open Toernooi Golf

Nachtschade (vanaf 18 december 2020)

Ninja Gaiden (+ SP-versie)

Pro worstelen

Punch-Out !!

River City losgeld

Rygar

SCAT: speciaal cybernetisch aanvalsteam

Schaduw van de Ninja

Voetbal

Salomos sleutel

Star Soldier (+ SP-versie)

Star Tropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros .: The Lost Levels

Tecmo schaal

Tennis

De onsterfelijke

The Legend of Zelda (+ SP-versie)

TwinBee (+ SP-versie)

Vice: Project Doom

Volleybal

Vs. Excitebike

Warios Woods

Reddingstroep

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link (+ SP-versie)

SNES

Brawl Brothers

Adem van vuur

Ademhaling II

Demons Crest

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy Kongs Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kongs Double Trouble! (vanaf 18 december 2020)

F-nul

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby Super Star

Kirbys droomcursus

Kirbys Dream Land 3

Operatie Logic Bomb

Marios Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Panel de Pon

Pilotwings

Popn Twinbee

Smash Tennis

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super EDF Earth Defense Force

Super Ghouls n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshis Island

Super Metroid

Super punch-out !!

Super Puyo Puyo 2

Super voetbal

Super tennis

Super Valis IV (vanaf 18 december 2020)

The Ignition Factor (vanaf 18 december 2020)

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Peace Keepers

Tuff E Nuff (vanaf 18 december 2020)

Wilde geweren

Met Switch Online kunt u uw opgeslagen games in de cloud opslaan om een back-up van uw voortgang te maken. Op die manier, als u uw switch om welke reden dan ook moet wissen of geen opslagruimte meer heeft, heeft u nog steeds een back-up die u op een later tijdstip kunt downloaden.

Er is echter een addertje onder het gras; niet alle games worden in de cloud opgeslagen. Nintendo blokkeert sommige om "eerlijk spel te garanderen", wat dat ook mag betekenen.

Er is een Nintendo Switch Online-app beschikbaar voor iOS en Android en biedt voicechat en multiplayer-hubs voor ondersteunde games.

Deals en aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor leden. Net als af en toe gratis games die verder gaan dan die voor NES en SNES.

Een Britse aanbieding voor leden is de optie om een voucher voor twee games te kopen voor £ 84 , waardoor je geld bespaart bij aankopen in de Nintendo eShop.

De prijs van Nintendo Switch Online varieert afhankelijk van of je maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wilt betalen. Er is ook een gezinslidmaatschap met maximaal acht Nintendo Switch Online-abonnementen. Elk ander gezinslid kan de volledige Nintendo Switch Online-privileges gebruiken op verschillende consoles of zelfs op dezelfde Switch.

Na een gratis proefperiode van een week kost een Nintendo Switch Online-abonnement het volgende:

Individueel lidmaatschap

1 maand (30 dagen): £ 3,49, € 3,99, $ 3,99

3 maanden (90 dagen): £ 6,99, € 7,99, $ 7,99

12 maanden (365 dagen): £ 17,99, € 19,99, $ 19,99

Familielidmaatschap

12 maanden (365 dagen): £ 31,49, € 34,99, $ 34,99

Het is gemakkelijk om je aan te melden voor een Nintendo Switch Online-account. Gebruik een webbrowser, ga gewoon hierheen als u zich in het VK bevindt , of hier als u zich in de VS bevindt .

U kunt zich ook aanmelden op uw Switch zelf. Ga naar het eShop-pictogram onder aan het hoofdmenuscherm, open de eShop en je ziet "Nintendo Switch Online" als een van de opties aan de linkerkant. Klik erop en u komt in het scherm met lidmaatschapsopties waar u uw lidmaatschap kunt kiezen en zelfs de gratis proefperiode kunt starten.

Je hebt echter ook een gratis Nintendo-account nodig, dus als je er nog geen hebt, ga dan hier: my.nintendo.com .

Geschreven door Rik Henderson.