(Pocket-lint) - Als het om spelmachines gaat, heeft Nintendo een ongelooflijk rijk verleden.

Ondanks wat je misschien denkt, was de NES niet Nintendos eerste consumentengamesmachine, die onderscheiding behoort toe aan de handheld-serie Game & Watch, hoewel het sindsdien met grote sprongen vooruit is gegaan. Letterlijk, in het geval van Mario.

Game & Watch was een serie handhelds die slechts één spel speelden en een klok, een alarm of in sommige gevallen beide hadden. Er waren geen cartridges of andere spellen om te downloaden. Er was inderdaad geen internet om ze van te downloaden. Je hebt een enkel spel gekocht en je eraan gehouden.

In de daaropvolgende jaren veroverde Nintendo een niche door de eigenzinnige consolefabrikant te zijn. In vergelijking met Sony, Sega en Microsoft bracht het gamen altijd in een vreemde maar bevredigende richting. En daardoor werd het een bedrijf waar je niet anders dan van kunt houden.

We hebben teruggekeken op de illustere geschiedenis van Nintendo, die ons enkele van de meest iconische gameconsoles heeft opgeleverd en niet te vergeten enkele van de beste gamefranchises aller tijden.

Nintendo Game & Watch: 1980-1991

Er is in de jaren 80 een hele reeks Game & Watch-apparaten uitgebracht. En net als vergelijkbare handhelds uit die tijd werden ze ongelooflijk populair.

De eerste werd geproduceerd nadat Nintendo-medewerker Gunpei Yokoi een zakenman op de Shinkansen had zien spelen met zijn rekenmachine en dacht dat het bedrijf een draagbare spelcomputer kon maken om de tijd op het woon-werkverkeer te doden.

Elke Game & Watch had maar één spel beschikbaar om te spelen, en dat waren er in totaal ongeveer 60. Sommige waren gebaseerd op arcade-machines en waren ook verantwoordelijk voor het in huis halen van grote licenties en gamepersonages, zoals Donkey Kong, The Legend of Zelda en Mario Bros.





Nintendo Entertainment System (NES): 1983-1995

De volgende console van Nintendo heeft niet veel introductie nodig. De NES speelde 8-bit-games en was ontworpen voor thuis. Het was verreweg de best verkochte console van zijn tijd, met meer dan 60 miljoen verkochte exemplaren, en hielp Noord-Amerika te herstellen van de videogamecrash van 1983, waarbij te veel consoles de markt overspoelden en personal computers krachtiger werden.

De NES werd oorspronkelijk op de markt gebracht als de Family Computer of Famicom in Japan, maar werd op CES 1985 uitgebracht als NES in Noord-Amerika. Lanceringstitels waren onder meer Super Mario Bros, Ice Climber, Pinball en Duck Hunt. Je zou een console kunnen kopen met een exemplaar van Super Mario Bros voor $ 99 of een Deluxe Set met twee games en verschillende accessoires voor $ 199,99.

Game Boy: 1989-2003

Een andere van de beste gameconsoles ooit is de Nintendo Game Boy. Bedacht en ontworpen door hetzelfde team achter de Game & Watch, combineerde de Game Boy functies van de eerste handheld met verwisselbare cartridges zoals de NES om een van de best verkochte consoles ooit te creëren. De verkoop van de Game Boy en Game Boy Color (uitgebracht in 1998) wordt geschat op ongeveer 120 miljoen stuks.

Het kostte ongeveer $ 90 toen het in Amerika werd gelanceerd en werd gebundeld met een exemplaar van Tetris, hoog aangeschreven als het spel dat de gigantische verkoop hielp. Nintendo heeft ook een reeks accessoires voor de Game Boy gemaakt, waaronder een printer en een vergrootscherm met ingebouwd licht.

Super Nintendo Entertainment System (SNES): 1990-1998

De tweede grote thuisconsole van Nintendo was ook een groot succes, ook al had hij zware concurrentie van de Sega Mega Drive. Segas machine werd als eerste uitgebracht, maar het was uiteindelijk de reeks games van Nintendo die ervoor zorgde dat het de best verkochte console van het 16-bit-tijdperk werd, met bijna 50 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd.

Nintendo produceerde verschillende versies van de console voor verschillende markten, met de Japanse versie genaamd de Super Famicom. Het codeerde de cartridges ook zo dat je geen games uit het ene land op een console van het andere kon spelen.

Virtuele jongen: 1995-1996

Een rare en uiteindelijk rampzalige console-release volgde de SNES, maar er werd met veel plezier op teruggekeken als de voorloper van virtual reality in huis.

De Virtual Boy stond op een tafel of kast en spelers moesten tegen het vizier leunen om wireframe 3D-games te spelen. Helaas, in plaats van een space age-ervaring te bieden, kwamen de meeste gamers weg met een misselijk gevoel en werd het concept opgeschort. De levensduur kan worden gemeten in maanden in plaats van jaren en hij is nooit uit Japan of de VS gekomen.

Nintendo 64 (N64): 1996-2003

De N64 dankt zijn naam aan de 64-bits CPU die hij gebruikte en was de laatste thuisconsole van Nintendo die cartridges nodig had. Het was succesvol toen het werd gelanceerd, waarbij veel klanten vochten om er een te bemachtigen en het werd beschouwd als de krachtigste console van zijn generatie.

Helaas had het de Sony PlayStation en Sega Saturn om mee te concurreren, dus kon het het succes van zijn voorgangers niet helemaal evenaren, met een verkoop van iets minder dan 33 miljoen exemplaren. Maar de N64 gaat door de kenners nog steeds de geschiedenis in als een fantastische Nintendo-spelcomputer.

Een groot deel van het succes is te danken aan de games: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Goldeneye 007 worden nog steeds beschouwd als enkele van de beste titels in de geschiedenis.

Nintendo GameCube: 2001-2007

Nintendo wendde zich tot het optische schijfformaat voor de GameCube, maar kreeg te maken met harde concurrentie van de Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox en Sega Dreamcast. De voortgang van het spel kan worden opgeslagen op geheugenkaarten, die in formaten van 4 MB tot 64 MB komen, en de controller is opnieuw ontworpen van het model met drie handvatten van de N64 naar een model met twee handvatten voor de GameCube, maar ze konden niet voorkomen dat het een grote flop.

Opnieuw verschenen Mario en Zelda op de GameCube, wat gedeeltelijk bijdroeg aan het aanvankelijke succes, maar er werden in totaal slechts 22 miljoen GameCubes verkocht. Gezien het feit dat 153 miljoen rivaliserende PlayStations werden verplaatst, was dat een grote mislukking. Het heeft het echter niet gestopt de geschiedenis in te gaan als een iconische console.

Game Boy Advance: 2001-2008

Nintendo besloot zijn verouderde Game Boy-concept te upgraden met een krachtiger model, met betere graphics en een breder kleurengamma voor ontwikkelaars.

De Game Boy Advance heeft verschillende ontwerpen ondergaan in de zevenjarige houdbaarheid, met een terugkeer naar de clamshell-stijl van de originele Game & Watch-apparaten voor de Game Boy Advance SP. Die specifieke eigenaardigheid zou zelfs kunnen worden gezien als de voorloper van de Nintendo DS die kort daarna zal volgen.

Nintendo DS: 2004-2014

Hoewel het druk maakte met nieuwe ontwerpen voor de Game Boy Advance, besloot Nintendo om zijn handheldstrategie volledig te vernieuwen met de release van de DS.

Belangrijk is dat het een innovatieve nieuwe opstelling met twee schermen heeft geïntroduceerd die is geëvolueerd van het originele Game & Watch. Het onderste scherm had een touchscreen en kon worden gebruikt om games te bedienen, terwijl de bovenkant slechts een LCD-scherm was om te zien wat je aan het doen was.

Zijn belangrijkste rivaal was de Sony PSP, maar dankzij achterwaartse compatibiliteit met Game Boy Advance-games en een aantal evolution-modellen met verbeterde prestaties en functies, werd de DS-lijn de best verkochte serie handheld-gameconsoles in de geschiedenis.

Nintendo Wii: 2006-2013

De Wii was de intrede van Nintendo in de zevende generatie thuisconsoles, die het opnemen tegen geduchte concurrentie in de vorm van de Sony PlayStation 3 en Microsoft Xbox 360. Maar enige tijd leidde het de andere twee in verkoopcijfers.

De Wii luidde een nieuw tijdperk van bewegingsgamen in met de Wii-afstandsbediening, die de console in driedimensionale ruimte volgde. Het bracht uiteindelijk ook het Wii Balance Board uit dat werd gebruikt bij fitnessgames. Zijn gezinsvriendelijke stijl en games-releases maakten het al geruime tijd de meest populaire huiskamermachine.

Nintendo 3DS: 2011-

Als vervolg op zijn DS-handheld-concept, wendde Nintendo zich tot een visuele technologie die toen populair was: 3D. Het maakte van het bovenste scherm van zijn clamshell-apparaat een 3D-scherm, hoewel het in tegenstelling tot vergelijkbare beeldtechnologie op tvs en dergelijke geen bril nodig had.

Om eerlijk te zijn waren de meeste mensen teleurgesteld over het 3D-display en de prestaties ervan, maar dat weerhield de 3DS er niet van om in emmers te verkopen. Het heeft sindsdien kleine vernieuwingen ondergaan in de vorm van een groter XL-model en verbeterde versies. Er is ook een 2D-versie beschikbaar voor jongere kinderen die het 3D-scherm niet kunnen gebruiken.

Nintendo Wii U: 2012-2016

De Wii U was de opvolger van de Wii en Nintendos antwoord op de PlayStation 4 en Xbox One. Het is de eerste Nintendo-console die high-definition graphics ondersteunt, en wordt voornamelijk bestuurd met de Wii U GamePad met touchscreen.

Hoewel de eerste ontvangst op de Wii U positief was, werd het uiteindelijk beschouwd als een gaming-mislukking, met iets meer dan 13 miljoen verkochte exemplaren sinds de release. Recente rapporten suggereren dat Nintendo de productie van de Wii U heeft stopgezet, waarbij de focus nu op de Switch ligt.

Nintendo Classic Mini: NES: 2016-

Retro-gaming is de laatste tijd ongelooflijk populair geworden en voordat de Nintendo Switch begin 2017 beschikbaar komt, helpt de Japanse gamegigant gamers, jong en oud, om een aantal van zijn beste vroege games opnieuw te bekijken met een minivorm van de originele NES-console .

Het bevat 30 Nintendo Entertainment System-titels van het bedrijf en een controller in authentieke stijl. Het is een ideale manier om je voor te bereiden op de Switch door terug te duiken in het verleden van Nintendo.

Nintendo Switch: 2017-

En zo komen we bij de Switch, die wordt verwacht in maart 2017. Het is een nieuw concept voor Nintendo omdat het een tabletachtig apparaat met een touchscreen en een dockingstation omvat om het thuis op een grote TV, maar ook onderweg.

De Joy-Con-controllers zijn kleine kussentjes die aan weerszijden van het scherm passen om iets te presenteren dat lijkt op de Wii U GamePad. En ze kunnen ook op een centrale thuiscontroller worden geplaatst om de procedure een meer joypadgevoel te geven.

Geschreven door Max Langridge en Rik Henderson. Bewerken door Adrian Willings.