(Pocket-lint) - Nintendo is een bedrijf dat door de jaren heen een aantal rare, prachtige en gekke gaming-gadgets heeft geproduceerd.

Het trok een paar wenkbrauwen op met de aankondiging van het voornamelijk kartonnen spelsysteem genaamd Labo in 2018 en heeft onlangs ook virtual reality toegevoegd aan de Nintendo Switch .

Labo is echter niet het eerste gekke concept dat Nintendo of zijn partners in de loop der jaren op de markt hebben gebracht. Er zijn tal van andere accessoires en een paar, losjes genoemd, games die een dubbele take teweegbrachten.

Dus bekijk het volgende en we weten zeker dat je net zo veel zult giechelen als wij. Misschien heb je er zelfs nog een op het hok.

Laser Scope

In de jaren 90 zou alles met laser in de titel aandacht krijgen. Helaas zou het zonder echte laserpistolen ook op teleurstelling komen.

Het idee was een headset die spraakbesturing en lasergerichte interacties mogelijk maakte. In werkelijkheid was de plastic headset in wezen een lichtpistool met een microfoon. Je stem werd gebruikt om een schot te maken en je mikte met je oog, maar bij elk geluid zou het vuren. Het werkte ook maar aan één game.

NES Zapper

We kennen allemaal dit lichtgeweer zoals het bij de NES werd geleverd en samenwerkte met Duck Hunt. Klassiek.

BEROVEN

De Robotic Operating Buddy is ontworpen om alleen spelende wolven een robotvriend te geven om naast te spelen. Het bestuurde fysiek de tweede controller voor gamen met twee spelers zonder dat een ander mens nodig had. Nee echt.

Het idee was om winkels aan te sporen de console op voorraad te houden, om te laten zien dat deze op kinderen was gericht. Als gevolg hiervan kwam ROB gebundeld met de eerste reeks NES-consoles. Het feit dat het maar met twee games werkte - Gyromite en Stack Up - betekende natuurlijk dat het niet lang duurde.

Super bereik

Dit twee meter lange beest deed het NES Zapper-pistool eruitzien als een erwtenschieter. Het was in wezen hetzelfde als het lichte geweer, waarmee je kunt richten en schieten, maar dan gigantisch.

Dit kanon in raketwerperstijl had zes AA-batterijen nodig en moest op de schouder rusten om het omhoog te houden. Een indrukwekkend wapen inderdaad. Helaas werkte het alleen met 12 compatibele games, waaronder Yoshis Safari, Lemmings 2 (ja, we weten het) en de meegeleverde Super Scope 6.

Wally Bear en de NO! bende

Deze snoezige skateboardende hoofdpersoon is gemaakt als onderdeel van een campagne om kinderen te helpen nee te zeggen tegen drugs en alcoholmisbruik.

Hoewel de game misschien niet al te veel harten en geesten heeft geraakt, was de campagne eromheen 15 jaar na de release nog steeds sterk. Dit betrof een hulplijnnummer voor kinderen met drugs- en alcoholproblemen. Dus een waardevolle titel dus, ook al ziet het er naar de huidige maatstaven gek uit.

Speedboard

Dit belachelijke accessoire fungeerde in wezen als houder voor een NES-controller. Het idee was dat het de hoek van de vingers zou veranderen, waardoor sneller bashen op de knoppen mogelijk zou zijn. Dat is het.

Het Speedboard werd al na enkele maanden stopgezet.

Kracht handschoen

De naam alleen was genoeg om de meeste mensen naar de dichtstbijzijnde game-winkel te sturen om hun eigen Power Glove te kopen. Maar zoals de meeste geweldige ideeën uit de late jaren tachtig, was de realiteit niet zo geweldig.

Hoewel de handschoen het qua verkoop goed deed, waren er maar heel weinig games en was hij onnauwkeurig, waardoor hij moeilijk te gebruiken was. Het apparaat gebruikte microfoons en luidsprekers om bewegingen van vingers te detecteren. Knoppen kunnen worden ingesteld om verschillende dingen, zoals vuur, sneller te doen. Maar zonder games om het te ondersteunen was er weinig gebruik.

Een cool idee, misschien zijn tijd ver vooruit.

Wall Street Kid

Alleen al de titel zou een doodsbriefje moeten zijn dat dit een droog spel over handelen zou worden.

Het idee was om veel geld te verdienen en op dates te gaan en dure items te kopen. Geweldige lessen voor de kinderen hier dan.

Een gelijkenis met een jonge Donald Trump op de omslag is ook bij ons niet verloren.

De avonturen van Bayou Billy

Als Redneck America als een game in Japan zou worden uitgebracht, zou dit dit zijn. En het was. De cover alleen al geeft genoeg weg over hoe deze rootin tootin-titel er helemaal om ging het meisje te redden en een echte man te zijn terwijl je het deed.

De gameplay was breed, met vechten, rijden en schieten die nodig waren om het meisje te redden. Je zou zelfs tussen de NES-controller en het lichtgeweer kunnen springen voor schietstadia. Niet allemaal slecht dan.

Yo! Noid

Er was eens Dominos een mascotte, genaamd Noid. En dankzij Nintendo en Capcom kreeg deze kerel zelfs zijn eigen spel.

Met het 2D-actieplatformgame bestuur je de claymation Noid die werd gestuurd om te voorkomen dat zijn kwaadaardige duplicaat New York City vernietigde. De game ziet er eigenlijk goed uit, compleet met baasgevechten. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam de titel met een Dominos pizzacoupon van $ 1. Yum.

A Boy and his Blob: Trouble in Blobolonia

Ja, dat was de eigenlijke titel van het spel. Moeten we nog meer zeggen?

De hoofdpersoon is naamloos en werkt samen met zijn vormveranderende blob-maatje om de wereld te redden. Dit wordt gedaan via een op een platform gebaseerde spelstijl. De game werd eigenlijk geprezen als origineel in zijn gameplay-stijl en kreeg zelfs een vervolg op de Game Boy.

Nintendo Labo VR

Nintendo Labo VR is een zelf te bouwen virtual reality-kit van karton voor de Nintendo Switch. Er zijn verschillende ontwerpen beschikbaar, waaronder vogels, olifanten en meer. Het is een beetje gek en is een beetje een gimmick die snel zijn aantrekkingskracht verliest, maar zeker eigenzinnig.

Roll & Rocker

Ondanks de slimme, maar grotendeels irrelevante naam deed dit product het niet goed. Het idee was om van de gamer de controller te maken.

Door op het kantelplatform te gaan staan, zou de persoon de D-pad kunnen worden. De normale controller is op de eenheid aangesloten voor toegang tot de A- en B-knoppen.

Helaas werkte dit grotendeels niet bij de meeste NES-titels, omdat het veel defect was. Maar misschien maakte het idee de weg vrij voor de danskussens die tien jaar later volgden, dus niet allemaal slecht.

Virtuele jongen

Toen Nintendo in 1995 besloot om een reis te maken naar de virtuele wereld van 3D-gaming, werd de Virtual Boy geboren. Voordat hij kort daarna stierf aan zijn spreekwoordelijke achterstand.

Dit was een console op zich die een vaste headset gebruikte om een grotendeels rood gekleurd 3D-beeld naar de kijker te sturen. Er was ook een controller bijgevoegd voor het spelen van vreselijke spellen zoals Marios Tennis. De console had slechts 22 games uitgebracht in zijn levensduur en werd vernietigd door critici.

Met slechts 1,26 miljoen verzonden exemplaren wordt het nu beschouwd als een waardevol verzamelobject.

Kettingzaag controller

Deze grotesk uitziende controller is niet gemaakt door Nintendo, maar hij verscheen zeker als een optioneel accessoire voor een Nintendo-console, wat op zichzelf een vreemde is.

De Chainsaw Controller is speciaal ontworpen voor Resident Evil 4 op Nintendo GameCube en beweerde de algehele ervaring van het spel te verbeteren. Hoewel niet alle gebruikers het daarmee eens waren.

Donkey Kong-bongos

In de wazige dagen van de Nintendo GameCube, werden DK Bongos uitgebracht naast verschillende muziekspellen, waaronder Donkey Konga, Donkey Konga 2 en Donkey Konga 3. De bongos waren eenvoudig van ontwerp: bonk op de linkertrommel om naar links te bewegen en de rechtertrommel om naar ga naar rechts. Met andere bewegingen kunnen gebruikers backflips maken, op wijnstokken slingeren of tussen muren springen.

Geschreven door Rik Henderson en Luke Edwards. Bewerken door Adrian Willings.