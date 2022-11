Netflix wordt serieus over het bouwen van een triple-A PC-game

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix heeft al een duik genomen in de wereld van gaming op mobiel en via zijn tv-app, maar is nu klaar om verder te gaan met een triple-A pc-game.

Het bedrijf, dat zijn tanden zette in het slingeren van DVD's voordat het uitgroeide tot de enorme content streaming outfit die het nu is, is naar verluidt klaar om een game director aan te nemen om te werken aan "een gloednieuwe AAA PC game" in een nieuwe LA studio. Die Netflix-studio zal worden geleid door Chacko Sonny, de persoon die eerder verantwoordelijk was voor Overwatch.

Wat betreft hoe dat spel eruit zal zien, suggereert de vacature dat het iemand wil die "ervaring heeft met FPS en/of third person shooter games" met live service en sociale systeem ervaring ook een pluspunt. N00bs hoeven echter niet te solliciteren, want Netflix zegt dat het iemand wil met "ten minste 10 jaar ervaring in game design, inclusief ervaring als Creative Director, Game Director, of een vergelijkbare leiderschapsrol in design".

Er wordt gedacht dat het nieuwe spel vrij zal zijn van in-app aankopen en in plaats daarvan zal leven achter Netflix's abonnement, wat betekent dat het misschien niet beschikbaar is als een standalone aankoop, hetzij. Als die triple-A hoop blijkt te zijn op het geld, dat kan een echte pijn voor niet-Netflix abonnees die willen zien wat alle ophef is over.

Dit is ook niet de enige aanwijzing dat Netflix zichzelf als gamebedrijf ziet. Er is al een nieuwe studio opgezet in Helsinki, Finland, en het bedrijf kocht onlangs Spry Fox nadat het ook Next Games en Boss Fight Entertainment had opgepikt.

Geschreven door Oliver Haslam.