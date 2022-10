Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Netflix overweegt een cloudgamingdienst te lanceren.

De streaminggigant, die al speelt met gaming door een paar mobiele games uit te brengen, maakte duidelijk dat het overweegt verder te gaan dan iOS en Android om mensen op hun pc's en tv's te bereiken. Ironisch genoeg heeft Google onlangs aangekondigd dat het zijn poging tot cloudgaming, Stadia, opgeeft. Netflix VP van games Mike Verdu vertelde TechCrunch tijdens Disrupt dat het zijn abonnees via de cloud wil laten spelen.

"We onderzoeken heel serieus een cloud gaming aanbod, zodat we leden op tv's en op pc's kunnen bereiken", zei Verdu. "We gaan dit op dezelfde manier aanpakken als we met mobiel hebben gedaan, namelijk klein beginnen, bescheiden zijn, goed nadenken en dan uitbouwen. Maar het is een stap die we denken te moeten nemen om leden te ontmoeten waar ze zijn op de apparaten waar ze Netflix consumeren."

Netflix heeft tegelijkertijd aangekondigd dat het nog 55 games in ontwikkeling heeft. In zijn laatste brief aan aandeelhouders zei Netflix:

"Naast tv en films komen we op de eenjarige verjaardag van onze gaming lancering. Zoals we hebben gezegd, zal dit een meerjarige reis voor ons zijn om te leren hoe we gamers kunnen plezieren. In het eerste jaar hebben we onze infrastructuur voor games opgezet en begrepen hoe onze leden met games omgaan. We hebben nu 35 games in dienst (allemaal inbegrepen bij elk Netflix-abonnement zonder in-game advertenties of in-app aankopen) en we zien bemoedigende tekenen dat gameplay leidt tot een hogere retentie. Met nog 55 games in ontwikkeling, waaronder meer games gebaseerd op Netflix IP, richten we ons de komende jaren op het creëren van hits die ons game-initiatief naar een hoger niveau tillen. Meer in het algemeen zien we een grote kans rond inhoud die het midden houdt tussen tv of film en games. Bijvoorbeeld, na de lancering van de anime Cyberpunk: Edgerunners (49 miljoen uur bekeken) in het derde kwartaal steeg het gebruik van de game van CD Projekt op pc's."

De mobiele games van Netflix zijn beschikbaar als je inlogt op je Netflix-profiel. Pocket-lint heeft een gids die uitlegt hoe ze werken. Maar, in principe, als je de Netflix mobiele app op je telefoon opent, zie je een games rij en games tab waar je nieuwe games kunt selecteren om te downloaden. Op tablets ziet u de gamesrij of kunt u games selecteren in het vervolgkeuzemenu om te spelen.

Op de vraag hoe Netflix het lot van Stadia kan vermijden, dat niet van de grond kwam ondanks de macht van Google erachter en ongelooflijke streamingtechnologie die alles aandrijft, zei Verdu dat Netflix gamingfuncties beschouwt als een "toegevoegde waarde" aan zijn bedrijfsmodel. "We vragen je niet om je te abonneren als vervanging van een console, dus het is een heel ander bedrijfsmodel .... De hoop is dat het na verloop van tijd gewoon deze heel natuurlijke manier wordt om games te spelen, waar je ook bent." Verdu onthulde ook dat Netflix een gamestudio opent in Californië. Het zal worden geleid door Chacko Sonny, die eerder diende als uitvoerend producent bij Activision Blizzard.

Tot nu toe heeft Netflix geen plannen aangekondigd om games te gelde te maken. De games zijn gratis te downloaden op je apparaat, en ze zijn vrij van reclame en in-app aankopen. Maar je hebt wel een Netflix-abonnement nodig.

Geschreven door Maggie Tillman.