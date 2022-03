Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix Games wordt steeds sterker, aangezien de streamingdienst zijn gaming-aanbod verdubbelt. De eerste first-person shooter (FPS) van de uitgever, Into The Dead 2: Unleashed, ontwikkeld door PikPok, zal in de nabije toekomst worden uitgebracht.

Als onderdeel van een Netflix-abonnement krijg je toegang tot Netflix Games op je Google Android- en Apple iOS-apparaten, waardoor toegang eenvoudig is - geen pc of console nodig om te spelen - en er zijn geen advertenties, extra kosten of in-app-aankoopopties beschikbaar voor zorg ervoor dat de kosten worden afgevlakt tot niets buiten uw maandelijkse vergoeding.

Netflix Games begon wereldwijd in november 2021, dus het is nog erg vroeg voor het platform, maar om succes te brengen, zal het bedrijf een aantal grotere en gedurfdere titels naar voren moeten brengen. Er waren al 14 titels beschikbaar, met nog eens twee - This Is A True Story (Frosty Pop) en Shatter Remastered (PikPok) - die op 22 maart arriveerden om die 16 te maken, terwijl Into The Dead 2: Unleashed later arriveert en zorgt voor in totaal 17 titels.

Je kunt games rechtstreeks downloaden van de mobiele Netflix-app, maar als je extra enthousiast bent, verschijnen directe downloads in de respectievelijke Apple Store- en Google Play Store-apps vier uur eerder (om 18:00 uur Nederlandse tijd).

Zal het platform de hoek zijn om extra abonnees aan boord te krijgen om ervoor te zorgen dat de streamingdienst de tand des tijds doorstaat? Het heeft de laatste tijd de prijzen regelmatig verhoogd, dus het uitbrengen van een breder netwerk van serviceaanbiedingen is zeker een manier om te proberen in stabiliteit te bakken.

Geschreven door Mike Lowe.