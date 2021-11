Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft mobiel gamen getest in geselecteerde markten en nu lanceert het zijn eerste games wereldwijd.

"Of je nu zin hebt in een casual game die je helemaal opnieuw kunt beginnen of een meeslepende ervaring waarmee je dieper in je u-verhalen kunt graven, we willen beginnen met het bouwen van een bibliotheek met games die voor elk wat wils biedt", heeft Netflix aangekondigd . "We staan aan het begin van het creëren van een geweldige game-ervaring".

Momenteel heeft Netflix geen plannen aangekondigd om inkomsten te genereren met zijn games. Ze zijn gratis te downloaden op uw apparaat en bevatten geen advertenties. Het bedrijf ziet games waarschijnlijk als een manier om abonnees te laten groeien en behouden. Benieuwd om ze te proberen? Nou, hier is alles wat je moet weten over "Netflix Games".

Netflix rolt momenteel een software-update uit voor zijn Netflix-app op Android-smartphones. De update bevat mobiele games die je kunt downloaden en spelen.

Netflix zei dat er ook een update is gepland voor iOS-gebruikers.

Netflix maakte op 2 november 2021 bekend dat het zijn gaming-service heeft uitgebreid naar meer dan 190 landen, waaronder de VS en Canada. Netflix zei dat zijn mobiele games in veel talen beschikbaar zijn en dat de games automatisch standaard worden ingesteld op de voorkeuren die zijn ingesteld in je Netflix-profiel.

Laat het spel beginnen



Morgen worden Netflix-games uitgerold op de mobiele Netflix-app. Eerst op Android, met iOS onderweg.



Het is nog vroeg, maar we zijn verheugd om u exclusieve games aan te bieden, zonder advertenties, zonder extra kosten en zonder in-app-aankopen. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 november 2021

Om te beginnen zijn er vijf mobiele games inbegrepen voor Netflix-abonnees:

Vreemde dingen: 1984

Stranger Things 3: Het spel

Kaart ontploffing

wankel omhoog

Hoepels schieten

Netflix heeft beloofd dat er nog meer games in de maak zijn.

Mobiele Netflix-games zijn momenteel alleen beschikbaar op Android-apparaten als je inlogt op je Netflix-profiel.

Wanneer je de nieuwste versie van de mobiele Netflix-app op je telefoon opent, zie je een nieuwe rij met games en een tabblad met games waar je elke game kunt selecteren om te downloaden. Op Android-tablets ziet u een nieuwe rij met games of kunt u games selecteren in het vervolgkeuzemenu met categorieën om te downloaden en te spelen.

Nadat je een titel hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar de Google Play Store om de games te installeren. Om in te loggen en de game te spelen, is echter een Netflix-lidmaatschap vereist. Na het downloaden van de spellen zijn ze op elk moment beschikbaar om te spelen. Je tikt gewoon om ze af te spelen in de Netflix-app of op het startscherm van je Android-apparaat. Je kunt games spelen op meerdere mobiele apparaten op hetzelfde account. Maar er is een apparaatlimiet. Netflix laat het je weten als je het hebt geraakt.

Om Netflix-games te spelen, heb je een Netflix-abonnement nodig ( vanaf $ 9 in de VS ). Er zijn geen in-app-aankopen - iets wat gebruikelijk is in andere mobiele games.

Nee. Net als Netflix zelf, zijn er geen advertenties in de games.

Nee. Interessant is dat de eerste reeks Netflix-games alleen voor volwassenen is. "Deze games zijn niet beschikbaar op kinderprofielen", waarschuwt Netflix. "Als je een pincode hebt ingesteld om te voorkomen dat kinderen toegang hebben tot profielen voor volwassenen, is diezelfde pincode vereist om in te loggen bij Netflix en de game op een apparaat te spelen".

Sommige mobiele games hebben mogelijk een internetverbinding nodig om te spelen, maar andere zijn offline beschikbaar. (Je hebt natuurlijk internet nodig om de spellen te downloaden.)

Bekijk de aankondigingsblogpost van Netflix voor meer informatie.