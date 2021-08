Netflix-gaming wordt gelanceerd in Polen met twee Android-games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix is begonnen met het testen van zijn gaming-service in Polen, met twee games die zonder extra kosten beschikbaar zijn voor mobiele Android-gebruikers.

Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3: The Game zijn nu beschikbaar voor Poolse Netflix- abonnees om te installeren en te spelen via de Netflix Android-app.

Games die via Netflix worden aangeboden, zijn vrij van advertenties of in-app-aankopen. Ze zijn ook gratis beschikbaar als onderdeel van een gewoon Netflix-abonnement.

Laten we het hebben over Netflix en gamen.



Vandaag de dag kunnen leden in Polen mobiel gamen met Netflix op Android proberen met twee games, Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3. Het is nog heel, heel vroeg en we hebben de komende maanden veel werk te doen, maar dit is de eerste stap. https://t.co/yOl44PGY0r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26 augustus 2021

Dit zijn vroege dagen voor de service, waarbij Netflix hoopt de gamesbibliotheek uit te breiden en op tijd wereldwijd uit te rollen. Het zal zich in eerste instantie richten op mobiele games, met het potentieel om later meer apparaten te verkennen: "We zien gaming als een andere nieuwe inhoudscategorie voor ons, vergelijkbaar met onze uitbreiding naar originele films, animatie en niet-gescripte tv. Games zullen worden opgenomen in leden Abonnement op Netflix zonder meerprijs vergelijkbaar met films en series, schreef het in juni in een brief aan investeerders.

"Aanvankelijk zullen we ons voornamelijk richten op games voor mobiele apparaten. We zijn enthousiast als altijd over ons aanbod van films en tv-series en we verwachten een lange startbaan van toenemende investeringen en groei in al onze bestaande inhoudscategorieën, maar aangezien we We zijn bijna een decennium bezig met onze push naar originele programmering, we denken dat de tijd rijp is om meer te leren over hoe onze leden games waarderen."

Op dit moment is de dienst exclusief voor Android, al is ondersteuning voor iOS in de toekomst niet uitgesloten.

Beste Xbox-deals voor Amazon Prime Day 2021: Xbox Series X/S en Xbox One Games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 26 August 2021