Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft officieel zijn plannen bevestigd om de wereld van gaming te betreden, te beginnen op een mobiel platform met huidige abonnees die toegang hebben tot de inhoud zonder extra kosten.

De streaminggigant schetste de vroege aard van zijn bedoeling in een brief aan investeerders te midden van zijn Q2-winstrapport, en komt slechts een paar dagen nadat hij voormalig EA, Facebook en Oculus-executive Mike Verdu had ingehuurd om aan het nieuwe platform te werken.

"We zien gaming als een andere nieuwe inhoudscategorie voor ons, vergelijkbaar met onze uitbreiding naar originele films, animatie en tv zonder script. Games zullen zonder extra kosten worden opgenomen in het Netflix-abonnement van leden, vergelijkbaar met films en series.

"Aanvankelijk zullen we ons voornamelijk richten op games voor mobiele apparaten. We zijn enthousiast als altijd over ons aanbod van films en tv-series en we verwachten een lange startbaan van toenemende investeringen en groei in al onze bestaande inhoudscategorieën, maar aangezien we zijn bijna een decennium bezig met onze push naar originele programmering, we denken dat de tijd rijp is om meer te leren over hoe onze leden games waarderen", vervolgde de brief.

In dit stadium hangt er echter nog veel in de lucht.

Het is nog niet bevestigd aan welk type games Netflix daadwerkelijk werkt, wanneer ze zullen debuteren en inderdaad hoe abonnees er daadwerkelijk toegang toe zullen krijgen via mobiel, hoewel een recent rapport van Bloomberg erop wees dat het bedrijf het platform volgend jaar zal lanceren.

En aangezien dit een opeenvolgende winstoproep is die wordt besteed aan het schetsen van zijn wens om de gamingmarkt te betreden, voelt die schatting goed - verwacht de komende maanden nog veel meer te horen als het bedrijf zijn plannen ondersteunt.

