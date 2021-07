Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Stel je een toekomst voor waarin je op je bank gaat zitten, Netflix laadt en vervolgens een game kiest om te spelen. Dat klopt... Geen film of show, een videogame.

Volgens Bloomberg is Netflix van plan om uit te breiden naar videogames. De streaminggigant heeft zelfs een voormalige directeur van Electronic Arts en Facebook Oculus ingehuurd - Mike Verdu - om de leiding te nemen als vice-president van game-ontwikkeling. Hij zal rapporteren aan Chief Operating Officer Greg Peters. Blijkbaar wil Netflix vanaf volgend jaar games als nieuw genre op zijn platform laten verschijnen. Het zal in eerste instantie zelfs geen extra kosten in rekening brengen voor de game-inhoud. Het ziet de strategie gewoon als een manier om te blijven groeien in verzadigde markten.

Netflix zal zijn gamingteam de komende maanden verder uitbouwen, aldus Bloomberg. Het is zelfs begonnen met adverteren voor spelgerelateerde posities op zijn website .

Er is ook bewijs van het gameplan van Netflix dat diep in de app van het bedrijf is begraven via verborgen bestanden, volgens onderzoek uitgevoerd door iOS-ontwikkelaar Steve Moser. In een tweet op 15 juli merkte Moser op dat de iOS-app van Netflix hem aangaf dat het bedrijf zijn "gaming-inspanning" eerder vroeger dan later zou kunnen lanceren.

Laten we niet vergeten dat COO Greg Peters tijdens de laatste verdienstenoproep van Netflix in april 2021 onthulde: "... We zijn bezig met het creëren van deze verbazingwekkende diepe universums en meeslepende personages... interessant onderdeel daarvan." De directeur voegde er vervolgens aan toe: "Het lijdt geen twijfel dat games een belangrijke vorm van entertainment en een belangrijk soort modaliteit zullen worden om die fanervaring te verdiepen. Dus we gaan door, en we zullen blijven leren en het uitvinden terwijl we verder gaan."

The Information meldde afgelopen voorjaar voor het eerst dat Netflix op zoek was naar gaming. Destijds speculeerde het dat Netflix overwoog om een Apple Arcade- of Xbox Game Pass-achtige abonnementsbundel aan te bieden.