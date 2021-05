Netflix is misschien van plan om in games te gaan spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix is al aardig de voorlopig onbetwiste heerser van de lange streamingwereld, maar volgens een nieuw rapport zou het ook een andere enorme culturele markt in de gaten kunnen houden: videogames.

Het idee is dat Netflix, gezien het succes van zijn interactieve titels, zoals de Black Mirror-spin-off Bandersnatch, een winstgevende horizon zou kunnen zien door opties aan te bieden die dichter bij volledige games dan bij films liggen.

Het lijkt eerlijk gezegd vergezocht, en het is echt niet zo lang geleden dat CEO Reed Hastings het idee in 2019 effectief verwierp: "We concurreren door de meest verbazingwekkende tv-shows te doen die je ooit hebt gezien, dus leg Fortnite neer en je komt om onze shows te bekijken. "

Toch kunnen dingen snel veranderen voor grote bedrijven als deze, en een nieuw rapport van The Information beweert dat Netflix probeert ervaren mensen in de game-industrie te werven om zijn aanpak te verbeteren.

Of dat zou betekenen dat je Netflix-abonnement uiteindelijk ook toegang zou kunnen krijgen tot een streamingdienst voor games zoals Stadia, of dat het een in wezen afzonderlijk aanbod zou zijn, is in dit stadium nog volkomen onbekend.

In reactie op GameSpot over het rapport wakkerde Netflix ook de vlammen aan - "we zijn verheugd om meer te doen met interactief entertainment". Dat is een interessante woordkeuze, dus het zal intrigerend zijn om na verloop van tijd precies te ontdekken wat het betekent met interactief.

Geschreven door Max Freeman-Mills.